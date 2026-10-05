Falla en torre de iluminación en el estadio de Bucaramanga genera polémica

La falla en una de las torres de iluminación del estadio Américo Montanini, durante el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, generó cuestionamientos entre los aficionados que asistieron al encuentro este domingo 4 de octubre.

La torre noroccidental presentó una novedad eléctrica que afectó parte de la iluminación del escenario deportivo mientras se disputaba el compromiso. Ante las inquietudes de los hinchas, el Instituto Departamental de Recreación y Deportes, Indersantander, explicó que se trató de un hecho fortuito que no impidió el normal desarrollo del partido.

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"De acuerdo con una revisión preliminar, la falla podría estar relacionada con una descarga eléctrica. Sin embargo, el Indersantander aclaró que esta hipótesis todavía está en proceso de verificación técnica y que se adelantan las revisiones necesarias para determinar con precisión qué ocasionó el daño", dijo el director del Indersantander, Juan Andrés Suárez.

Polémica en el estadio Américo Montanini por la falla de una de las torres de iluminación durante el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior. El Indersantander explicó que una descarga eléctrica afectó el sistema. Los hinchas cuestionaron la deficiente iluminación #MañanasBlu pic.twitter.com/s0sm25kScq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 5, 2026

La situación volvió a poner sobre la mesa las condiciones eléctricas del escenario, luego de que hace aproximadamente dos semanas el estadio también se quedara sin energía durante el partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, compromiso que tuvo que ser detenido durante cerca de 15 minutos después de un fuerte aguacero.



En esta oportunidad, cerca de 18.000 aficionados estuvieron en el Américo Montanini para acompañar al equipo santandereano, que pese a la dificultad con la iluminación logró imponerse 3-1 frente a Junior y continúa con una destacada campaña en la Liga Colombiana.

Señores @indersantander hay que prestarle más atención al mantenimiento del Estadio Américo Montanini, hace unos días la gramilla y la planta eléctrica, hoy una de las torres de luminarias no enciende, es cierto que hay cosas fortuitas pero se está volviendo muy repetitivo. OJO. — DOGOR BiG (@DOGORBiG) October 4, 2026

El Indersantander señaló que mantiene su compromiso con el mantenimiento, conservación y mejoramiento del Américo Montanini, escenario deportivo que pertenece a la Gobernación de Santander y que recibe cada fecha a miles de aficionados.

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El Instituto aseguró que continuará realizando las acciones técnicas y de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad, funcionalidad y óptimas condiciones del estadio, además de reiterar su respaldo al Atlético Bucaramanga para que pueda disputar sus partidos como local en un escenario adecuado.