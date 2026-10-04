🔴 EN VIVO 🔴 Atlético Bucaramanga vs. Junior FC | Liga BetPlay II | Fecha 13

El Atlético Bucaramanga recibe este domingo a Junior de Barranquilla en el estadio Américo Montanini, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II. El conjunto santandereano llega en un buen momento y buscará sumar nuevamente de a tres ante su público.

El Leopardo ocupa actualmente la quinta posición con 20 puntos y viene de derrotar 3-1 a Once Caldas en condición de visitante.

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Por su parte, Junior llega con nueve unidades y ubicado en la casilla 16 de la tabla. El equipo barranquillero viene de perder 3-1 frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y necesita sumar para mantener sus posibilidades de acercarse al grupo de los ocho.

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Desde las 6:10 de la noche de este 4 de octubre correrá la pelota en la Ciudad Bonita en un choque crucial en la búsqueda de un cupo a las finales del fútbol profesional colombiano, que ya empieza a definir el selecto grupo de los ocho que disputará el título por la estrella de navidad.

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Bucaramanga quiere seguir sumando

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El equipo dirigido por Pablo Peirano buscará aprovechar su presente en el campeonato y hacer valer su condición de local. El triunfo ante Once Caldas le permitió llegar a 20 puntos y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto santandereano tendrá ahora el reto de enfrentar a un Junior que llega necesitado de resultados y que intentará recuperar terreno en la Liga BetPlay II.

Junior busca reaccionar en la Liga BetPlay II

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El cuadro rojiblanco afronta el compromiso con presión por su posición en la tabla. La derrota ante Atlético Nacional complicó su situación y dejó al equipo con la obligación de buscar un resultado positivo en Bucaramanga.

El conjunto barranquillero intentará mostrar una mejor versión y sumar en el Américo Montanini para mantener vivas sus opciones en el campeonato.