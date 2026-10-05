A partir de este lunes inician cambios en la movilidad de Bogotá y Mosquera para destrabar calle 13

Desde este lunes 5 de octubre, quienes ingresen a Bogotá por la calle 13 encontrarán cambios en la movilidad durante las horas de mayor congestión, debido a que tres vías de Fontibón modificarán temporalmente su sentido de circulación y 14 rutas del SITP tendrán cambios en sus recorridos como parte de un plan piloto que busca descongestionar este corredor.

La medida funcionará durante un mes, de lunes a viernes, entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana. Durante ese horario también se modificarán algunos retornos en Bogotá y Mosquera.

Publicidad

Por la calle 13 ingresan, en promedio, 14.391 vehículos durante la hora pico de la mañana. Según la Alcaldía de Bogotá, una persona que se desplaza desde municipios como Mosquera puede tardar alrededor de una hora y media en llegar hasta la carrera 128.

¿Qué cambios habrá para descongestionar calle 13?

Los tres cambios se concentrarán en corredores que permitirán generar una alternativa para los vehículos que ingresan a Bogotá desde el occidente:



Carrera 128: funcionará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

funcionará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza: tendrá circulación hacia el oriente entre las carreras 128 y 103.

tendrá circulación hacia el oriente entre las carreras 128 y 103. Carrera 103: operará en sentido norte entre la avenida La Esperanza y la calle 26.

La directora de Gestión y Control de Tránsito y Transporte de Bogotá, Nathaly Patiño, explicó que durante el primer mes se evaluarán los resultados de la medida, principalmente los tiempos de viaje y el comportamiento del tráfico.



"Estaremos durante este primer mes evaluando, revisando los resultados que obtengamos, revisando los tiempos de viaje de los ciudadanos para tomar decisiones sobre esta medida", puntualizó la funcionaria.

El piloto hace parte de un trabajo conjunto entre Bogotá, Mosquera y la Agencia Regional de Movilidad para buscar alternativas frente a la congestión que se presenta en este corredor.

#ReporteDeMovilidad | 📍Estamos en la calle 13 con carrera 128, donde desde mañana, 5 de octubre, comienza el piloto de la Av. La Esperanza, una estrategia temporal que busca agilizar el ingreso a Bogotá por el occidente de la ciudad.



Te contamos los horarios, detalles y el… pic.twitter.com/ZPgl6Om8L2 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 4, 2026

Publicidad

¿Qué rutas del SITP cambiarán?

Durante el piloto, 14 rutas de TransMiZonal que se dirigen hacia el occidente modificarán el tramo final de sus recorridos.

Entre las rutas afectadas están Fontibón Brisas y Fontibón Refugio, que circulan por sectores como Atahualpa. En lugar de continuar por su recorrido habitual, deberán tomar la carrera 116, la avenida Centenario, la carrera 128 y posteriormente la calle 22A para retomar su recorrido hacia el occidente.

Publicidad

Siete rutas del SITP que llegan a Fontibón desde diferentes zonas de Bogotá tendrán cambios temporales en su recorrido por el plan para descongestionar la calle 13. Se trata de las rutas K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810, que vienen del norte, centro, sur y suroriente de la ciudad y se desviarán al llegar al sector de Atahualpa.

La K324 viene de La Perseverancia y pasa por el centro hacia Fontibón Refugio; la K314 llega desde el norte, la K329 desde Bochica Sur y sectores como Villa Alsacia y Modelia, y la K312 desde San Cristóbal hacia Fontibón Brisas. La K319 conecta Centro Andino con Fontibón Brisas, mientras que la K331 y la K810 también llegan a Fontibón.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los usuarios consultar los cambios de cada ruta en TransMiApp antes de iniciar sus viajes.

Publicidad

¿Qué alternativas tendrán los conductores para salir de Bogotá?

Durante el horario del piloto, los conductores que necesiten dirigirse hacia el occidente podrán utilizar la avenida Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13. Otra alternativa será tomar la carrera 100 y la calle 17 para conectarse posteriormente con la avenida Centenario, también llamada la calle 13.

También habrá modificaciones en los retornos. En Mosquera, quienes circulen por la transversal Primera hacia la calle 13 ya no utilizarán el retorno ubicado en Italcol, sino el que estará a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio.

Publicidad

En Bogotá, el retorno de la carrera 137A será eliminado y se habilitará el retorno en la carrera 137C, que estará disponible exclusivamente para rutas intermunicipales.

Durante el mes de implementación, los equipos técnicos analizarán los tiempos de desplazamiento, las velocidades y el comportamiento del tráfico para determinar el impacto de los cambios.

La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá señalización y personal en vía. También estarán presentes el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá para orientar a los conductores y acompañar la operación.

