El estadio Américo Montanini será habilitado para ver los partidos de Colombia en el Mundial

Los aficionados al fútbol en Santander tendrán un punto de encuentro para acompañar a la Selección Colombia durante el Mundial de 2026. La Gobernación de Santander anunció que el estadio Américo Montanini será habilitado para la transmisión de los encuentros del combinado nacional en la fase de grupos del certamen.

La actividad se realizará los días 17, 23 y 27 de junio, fechas en las que Colombia disputará sus compromisos mundialistas. El escenario deportivo contará con pantallas gigantes y espacios destinados para que miles de hinchas puedan seguir los partidos en un ambiente familiar y seguro.

La iniciativa convierte a Bucaramanga en una de las ciudades seleccionadas para albergar una Fan Zone oficial de La Casa de la Sele, un formato que busca reunir a los seguidores de la Tricolor en distintas regiones del país para vivir de manera colectiva la experiencia de la Copa del Mundo.

Además de la transmisión de los encuentros, los asistentes encontrarán actividades recreativas, zonas gastronómicas, espacios comerciales y la participación de invitados especiales vinculados al fútbol colombiano.



La Gobernación informó que el ingreso será gratuito, aunque con aforo limitado. Por esta razón, las boletas para el primer partido serán entregadas sin costo a partir del 16 de junio en las sedes de la Gobernación de Santander, InderSantander y la Lotería de Santander, hasta agotar existencias.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan ofrecer un espacio de integración para los aficionados y promover la utilización de escenarios deportivos para actividades de entretenimiento masivo durante la participación de Colombia en el Mundial 2026.

La expectativa está puesta en la respuesta de los santandereanos, que tendrán la oportunidad de acompañar a la Selección Colombia desde uno de los principales escenarios deportivos del oriente colombiano.