Familias en Barrancabermeja recibieron tanques de agua para enfrentar fenómeno del Niño

Ante las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan algunas comunidades rurales de Barrancabermeja durante las temporadas de sequía, la Alcaldía, como parte de la estrategia ‘Ruta del Agua’, entregó 52 tanques de almacenamiento de agua potable para beneficiar a igual número de familias.

La distribución incluyó 40 recipientes con capacidad para 250 litros y 12 de 500 litros. Además, la sede educativa Tanquera recibió un tanque de 2.000 litros para atender las necesidades de la comunidad estudiantil.

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La iniciativa busca mejorar la disponibilidad de agua en este sector rural y reducir los efectos de la escasez durante el fenómeno de El Niño. Los elementos fueron adquiridos con recursos del Fondo de Gestión del Riesgo del distrito, en el marco de la calamidad pública declarada mediante el Decreto 475 de 2026.

Durante la entrega, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, señaló que los tanques representan una medida para atender las necesidades inmediatas de los habitantes, mientras se trabaja en una solución de definitiva para garantizar el suministro.



“Esto es un compromiso que los ayudará a seguir teniendo agua en el corto plazo, pero seguimos trabajando en esa solución que nos permita resolver definitivamente la problemática del agua en el sector de Patio Bonito”, manifestó el mandatario.

Además de la entrega de los tanques, la estrategia contempla el abastecimiento semanal de agua mediante cinco carrotanques que llegan hasta la vereda para suministrar el recurso a las familias y apoyar las necesidades de la institución educativa.

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Álvaro Delgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Patio Bonito, destacó la importancia de contar con estos elementos para almacenar agua en cada hogar.

“Nos van a entregar unos tanques para cada núcleo familiar y recibimos el agua por parte de Aguas de la Fortuna. Estamos muy agradecidos con el alcalde, Gestión del Riesgo y Aguas de la Fortuna, porque están comprometidos con nuestra comunidad”, expresó el líder comunal.

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El plan de la Alcaldía de Barrancabermeja es seguir entregando tanques de almacenamiento y el suministro a través de carrotanques en todas las veredas del municipio.