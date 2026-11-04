Braserv, empresa contratista de Ecopetrol, rechaza asesinato de trabajador en Santander

La empresa Braserv Petróleo Ltda., contratista de Ecopetrol, rechazó el homicidio de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien fue asesinado dentro de sus instalaciones en el campo petrolero La Cira Infantas, ubicado en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja.

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A través de un comunicado oficial, la compañía manifestó su profundo rechazo a los hechos de violencia que han afectado la seguridad y tranquilidad en las zonas donde desarrolla sus operaciones en Barrancabermeja. También expresó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y las personas afectadas por esta situación.

Empresa contratista de Ecopetrol, rechazó el homicidio de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, dentro de sus instalaciones en el campo La Cura Infantas en el corregimiento El Centro, de Barrancabermeja. #VocesySonidos pic.twitter.com/P8HBFlpkwZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 2, 2026

El pronunciamiento se conoce luego del ataque en el que hombres encapuchados llegaron a las instalaciones de la empresa y dispararon contra Rodríguez Villalba, causándole la muerte.

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Frente a este homicidio, las autoridades de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $40 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Hasta $40 millones de recompensa ofrecen la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander por información para capturar a los responsables del asesinato de Daison Rodríguez, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol #MañanasBlu pic.twitter.com/ZUGhER92b1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 3, 2026

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Braserv reiteró su compromiso con la defensa de la vida, el respeto por la dignidad humana y la protección de la integridad de las personas. Asimismo, reafirmó su respaldo a sus trabajadores, sus familias y las comunidades, y su compromiso con la construcción de entornos seguros y de convivencia pacífica.

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja y en los campos petroleros, tras el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol.

Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y otras autoridades, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar acciones para enfrentar la criminalidad.

