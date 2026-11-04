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Braserv, empresa contratista de Ecopetrol, rechaza asesinato de trabajador en Santander

El pronunciamiento se conoce en medio de la preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad en el área de influencia del campo La Cira Infantas.

Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a trabajador de contratista de Ecopetrol en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La empresa Braserv Petróleo Ltda., contratista de Ecopetrol, rechazó el homicidio de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, quien fue asesinado dentro de sus instalaciones en el campo petrolero La Cira Infantas, ubicado en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja.

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A través de un comunicado oficial, la compañía manifestó su profundo rechazo a los hechos de violencia que han afectado la seguridad y tranquilidad en las zonas donde desarrolla sus operaciones en Barrancabermeja. También expresó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y las personas afectadas por esta situación.

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El pronunciamiento se conoce luego del ataque en el que hombres encapuchados llegaron a las instalaciones de la empresa y dispararon contra Rodríguez Villalba, causándole la muerte.

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Frente a este homicidio, las autoridades de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $40 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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Braserv reiteró su compromiso con la defensa de la vida, el respeto por la dignidad humana y la protección de la integridad de las personas. Asimismo, reafirmó su respaldo a sus trabajadores, sus familias y las comunidades, y su compromiso con la construcción de entornos seguros y de convivencia pacífica.

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja y en los campos petroleros, tras el asesinato de Daison Jhoani Rodríguez Villalba, de 41 años, trabajador de una empresa contratista de Ecopetrol.

Las decisiones fueron adoptadas durante un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander y otras autoridades, con el propósito de evaluar la situación de orden público y coordinar acciones para enfrentar la criminalidad.

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