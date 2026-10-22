Ofrecen $5 millones de recompensa por muerte de perro con signos de maltrato en Santander

Las autoridades investigan la muerte de Toby, un perro que había sido reportado como desaparecido y que posteriormente fue encontrado sin vida, con aparentes signos de maltrato, en zona rural del municipio de Guadalupe, Santander.

Tras conocer la denuncia ciudadana, la Administración Municipal inició las averiguaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Como parte de estas acciones, anunció una recompensa de $5 millones para quienes suministren información que permita avanzar en la investigación.

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Óscar Galindo, secretario de Gobierno de Guadalupe, confirmó que las autoridades se desplazaron hasta la vereda Centro Llano para atender el caso y recopilar información.

“Estamos haciendo las indagaciones, las averiguaciones con el propósito de llegar a los responsables de este acto que es muy rechazable”, manifestó el funcionario.



De acuerdo con Galindo, la denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta la investigación correspondiente para determinar las circunstancias en las que murió el animal y establecer quiénes estarían involucrados.

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El secretario de Gobierno hizo un llamado a la comunidad para que, si tiene información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la entregue a las autoridades.

Las personas que conozcan detalles relacionados con la desaparición o muerte de Toby pueden comunicarse con la Estación de Policía o con la Secretaría de Gobierno de Guadalupe. Según indicó el funcionario, la información será recibida bajo reserva.