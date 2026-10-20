Rechazo por hombre que habría matado a tiros al perro de un vecino en Santander: “animal”

Una ola de rechazo e indignación ha generado en redes sociales un video en el que se observa a un hombre disparando contra un perro y causándole la muerte, en medio de una discusión entre vecinos en el municipio de San Benito, Santander. El caso, ocurrido el sábado 17 de octubre, motivó un pronunciamiento de la Alcaldía y una investigación por parte de las autoridades.

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa el momento en que el hombre acciona un arma de fuego contra el animal. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el señalado sería Neil Casas, cuya identificación ha circulado en redes sociales.

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Los hechos se habrían presentado hacia las 6:31 de la mañana en la vereda San Lorenzo, en medio de un episodio de intolerancia entre vecinos. La situación provocó indignación entre ciudadanos que han rechazado el uso de la violencia contra los animales.

Alcaldía de San Benito rechazó el caso



A través de un pronunciamiento oficial divulgado el lunes 19 de octubre, la Alcaldía de San Benito expresó su rechazo frente a los hechos y manifestó su solidaridad con la familia propietaria del perro.

La administración municipal recordó que "los animales son seres sintientes y merecen respeto, protección y condiciones que garanticen su bienestar". También señaló que las diferencias relacionadas con la presencia de animales en predios particulares deben resolverse mediante los mecanismos legales, sin recurrir a acciones que pongan en riesgo su vida e integridad.

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La Alcaldía informó que puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, con el propósito de que las autoridades competentes adelanten las actuaciones correspondientes y determinen las eventuales responsabilidades.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que evite las confrontaciones, las amenazas y los actos de justicia por mano propia, e invitó a denunciar por los canales institucionales y a hacer un uso responsable de las redes sociales.

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Policía entregó el caso a la Fiscalía

Por su parte, el Departamento de Policía Santander informó que conoció la situación el sábado 17 de octubre, luego de recibir un video aportado por la comunidad. Uniformados de la Estación de Policía de San Benito se desplazaron hasta la vereda San Lorenzo para verificar lo sucedido y ubicar al presunto responsable.

Según el reporte oficial, los policías establecieron que el señalado ya se encontraba en su residencia y que el hecho se habría originado en una situación de intolerancia entre vecinos.

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La institución indicó que remitió un informe ejecutivo a la Fiscalía General de la Nación y aportó el video como elemento material probatorio para que se adelante la investigación. En ella se deberán establecer las circunstancias del caso y las eventuales responsabilidades penales y contravencionales, incluido lo relacionado con el porte y uso del arma de fuego.

La Policía señaló que la actuación se enmarca en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortalece las medidas de prevención, investigación y sanción del maltrato animal.

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Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso ha reavivado el rechazo ciudadano frente a la violencia contra los animales. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer lo sucedido y establecer