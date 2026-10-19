Hombre disparó contra un perro en San Benito, Santander: Policía investiga

Indignación e impotencia ha generado una denuncia por presunto maltrato animal ocurrida en la vereda San Lorenzo, sector La Carrera, entre habitantes de San Benito, Santander.

En un video difundido en redes sociales se escuchan al menos tres disparos contra un perro que se encontraba fuera de una vivienda, de acuerdo con la denuncia ciudadana, el hecho habría ocurrido durante la mañana del sábado 17 de octubre.

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El aullido agudo del perro alertó a los habitantes quienes corrieron auxiliarlo al ver que fue alcanzado por los disparos y posteriormente habría sido retirado del lugar. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

El caso fue conocido por el Departamento de Policía Santander, que entregó detalles de las actuaciones adelantadas tras recibir el video aportado por la comunidad.



Según el comunicado oficial, uniformados de la Estación de Policía de San Benito se desplazaron hasta la vereda para verificar la situación y ubicar a la persona señalada en las imágenes.

En el lugar, los policías establecieron que el señalado se encontraba en su residencia. De acuerdo con la información recopilada por la institución, los hechos se habrían presentado momentos antes, en medio de una situación de intolerancia entre vecinos.

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La Policía confirmó que puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante un informe ejecutivo y entregó el video como elemento material probatorio.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos y establecer las posibles responsabilidades por el presunto maltrato animal. También se evaluarán las circunstancias relacionadas con el porte y uso del arma de fuego.

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El procedimiento se adelanta en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que fortalece las medidas de protección animal y la respuesta institucional frente al maltrato.

El caso ha provocado rechazo entre habitantes del municipio, quienes esperan que se establezca qué ocurrió con el perro y que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

El Departamento de Policía Santander rechazó los actos de maltrato animal e invitó a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.

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Por ahora, las autoridades no han precisado el estado de salud del perro ni han confirmado si murió como consecuencia de los disparos.