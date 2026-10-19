Alias ‘Julito’, investigado por 19 homicidios, quedó bajo medida de aseguramiento

Alias ‘Julito’ permanecerá en prisión mientras avanza el proceso penal en su contra. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario tras las audiencias preliminares por su captura en zona rural de Floridablanca, Santander.

La decisión también cobijó a otros cuatro adultos capturados durante el operativo contra la estructura delincuencial conocida como ‘Los del Sur’. Sin embargo, la defensa de ‘Julito’ no estuvo de acuerdo con la medida y presentó un recurso de apelación para que sea revisada por un juez de segunda instancia.

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El caso tiene dos frentes judiciales que deben distinguirse: los delitos por los que fue procesado en la audiencia reciente y los homicidios con los que las autoridades lo relacionan desde investigaciones anteriores.

Durante una audiencia que se prolongó por dos días, la Fiscalía formuló cargos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de estupefacientes. También se abordó un homicidio ocurrido en el sector conocido como Borrorrico, según la información entregada por el abogado Gustavo Adolfo González Amaya, representante de víctimas y sus familias.



El avance de este proceso no significa que los demás homicidios que se le atribuyen ya hayan sido judicializados en la misma audiencia. Esos hechos deberán ser investigados y tramitados por las autoridades competentes, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, alias ‘Julito’ es investigado por su presunta relación con 19 homicidios, algunos de los cuales habrían ocurrido cuando todavía era menor de edad.

Alias 'Julito'. Foto: Policía Nacional

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Entre los casos que las autoridades buscan esclarecer está la masacre de Villa Esperanza, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas. También aparece relacionado con otros hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y su área metropolitana, incluido el feminicidio de su expareja sentimental.

Uno de los hechos más recientes por los que era requerido ocurrió el 18 de septiembre de 2026 en el sector de Los Puentes, en Floridablanca. Por este caso, las autoridades reportaron una orden de captura por homicidio.

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La posible participación del joven en estos episodios deberá establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales. La medida de aseguramiento no equivale a una condena.

Alias ‘Julito’, de 18 años, fue recapturado el viernes, 16 de octubre, en la vereda Rosa Blanca, zona rural de Floridablanca, durante un operativo en el que participaron unidades de investigación criminal e inteligencia de la Policía, el Grupo de Operaciones Especiales y la Fiscalía.

El joven había sido aprehendido en enero de 2026, cuando aún era menor de edad y, posteriormente, escapó de un centro de reclusión para adolescentes en Bogotá, según los antecedentes divulgados por las autoridades. Su búsqueda se mantuvo durante varios meses.

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En el operativo más reciente fueron incautadas cuatro armas de fuego, munición, cerca de 4.000 dosis de base de coca, marihuana y teléfonos celulares, entre otros elementos. Las autoridades también capturaron a otros cuatro adultos y aprehendieron a un adolescente que tenía una orden relacionada con homicidio.

Mientras se resuelve la apelación de la defensa, alias ‘Julito’ deberá permanecer privado de la libertad. Las investigaciones por los homicidios que se le atribuyen continuarán por las vías judiciales correspondientes.