A la cárcel alias ‘Julito’ y otras cuatro personas tras 12 horas de audiencia en Bucaramanga

Después de una audiencia que se prolongó durante 12 horas, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias ‘Julito’ y otras cuatro personas procesadas por diferentes delitos. Sin embargo, la decisión no cierra el caso: por el contrario, se esperan nuevas audiencias para avanzar en las investigaciones por otros hechos violentos.

Así lo explicó Gustavo Adolfo González Amaya, abogado que representa a seis víctimas y sus familias. Según indicó, en la audiencia más reciente se abordaron cargos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y un homicidio ocurrido en el sector conocido como Borrorrico. Los demás hechos por los que el joven es investigado deberán avanzar en procesos y audiencias posteriores.

Sonriendo, alias ‘Julito’ es trasladado al Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga. Es señalado de pertenecer a la banda ‘Los del Sur’ y de estar vinculado a varios homicidios. Fue capturado el viernes en zona rural de Floridablanca. #VocesySonidos pic.twitter.com/IpnaY7Z2OM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2026

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“Ese proceso prácticamente todavía no ha arrancado”, señaló el abogado, quien explicó que se proyecta una nueva imputación por otro homicidio y que los casos relacionados con hechos presuntamente cometidos cuando el señalado era menor de edad deben tramitarse ante la justicia para adolescentes, conforme a las reglas de competencia aplicables.

González Amaya representa a familiares de personas que, según las investigaciones y los señalamientos expuestos por el abogado, habrían sido víctimas de hechos atribuidos a alias ‘Julito’. Entre ellas están Cinthia Valeria Espitia Argüello, de 16 años, quien murió el 20 de enero de 2026 en el barrio San Miguel de Bucaramanga; Bairon Johan Espitia Almeida, fallecido el 23 de julio de 2026 en el barrio Canelos; y Junior Gonzalo Ayala Argüello, cuya muerte ocurrió el 11 de abril de 2026.



También figuran Jorge Andrés Berveci Navas, fallecido el 2 de agosto de 2026, y Brayan Orlando Meza Espitia, quien murió el 3 de agosto de 2026. La información suministrada no precisa los lugares de estos dos últimos hechos. La presunta responsabilidad de alias ‘Julito’ en cada caso deberá establecerse dentro de las respectivas investigaciones judiciales.

El abogado sostuvo que, después del asesinato de su expareja, el señalado habría amenazado a integrantes de la familia de la joven y presuntamente habría atacado a otros familiares. Según su relato, dos de ellos también fueron asesinados. Por estos hechos, las familias están a la espera de nuevas audiencias de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento.

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Finalmente, aseguró que las familias de las víctimas buscan principalmente que los hechos sean esclarecidos y que, si se demuestra la responsabilidad penal del señalado, se impongan las condenas correspondientes. La investigación continúa y se espera que las próximas audiencias permitan avanzar en los casos que todavía no han sido objeto de imputación.