En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Consejo de seguridad extraordinario en Cerrito tras quema de bus en Santander

Consejo de seguridad extraordinario en Cerrito tras quema de bus en Santander

El gobernador Juvenal Díaz llegó a la zona con los comandantes de la Policía y el Ejército para coordinar acciones tras el ataque atribuido al ELN. Anunció una recompensa para obtener información que permita capturar a los responsables.

Aumento seguridad en la vía Curos- Malaga tras quema de un bus intermunicipal
Imagen de las autoridades. Aumento seguridad en la vía Curos- Malaga tras quema de un bus intermunicipal
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 18 de oct, 2026

Un consejo de seguridad extraordinario se adelanta en Cerrito, Santander, tras la quema de un bus de transporte intermunicipal en la vía Curos–Málaga, hecho que fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El gobernador Juvenal Díaz confirmó su presencia en la zona junto con el comandante de la Brigada y representantes de la Policía para coordinar las acciones frente a este ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Últimas noticias

Declaración de renta _ DIAN.jpg
Santanderes

Destituyen a exfuncionario de la Dian en Barrancabermeja por exigir dinero a contribuyente

ELN exige pagar por pasar en la vía entre Santander y Norte de Santander a empresa Concorde.jpg
Santanderes

Empresa Concorde denuncia extorciones del ELN para transitar en vías de Santander; un bus quemado

Publicidad

El mandatario anunció que se ofrecerá una recompensa para obtener información que permita ubicar y capturar a los implicados, según explicó, las autoridades cuentan con información preliminar sobre quiénes serían, dónde vivirían y cómo se relacionarían.

Temor en vías de Santander hombres armados prenden fuego a bus entre Cerrito y Málaga.JPG
Imagen de la comunidad. Temor en vías de Santander hombres armados prenden fuego a bus entre Cerrito y Málaga

“Sabemos quiénes son los bandidos, tenemos una información preliminar de dónde viven, de qué hacen, de cómo se relacionan y vamos a ofrecer una recompensa importante para que esas personas que los conocen, que saben quiénes son y que son amigos de la seguridad nos den la información para capturarlos”, aseguró el gobernador.

La quema del vehículo encendió las alertas de seguridad en este corredor vial de la provincia de García Rovira, que conecta a Santander con Norte de Santander, el mandatario dijo "tratan de amedrentar a los santandereanos y no lo vamos a permitir".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El consejo extraordinario busca articular la respuesta de la Fuerza Pública y definir medidas frente a la presencia y las acciones de los responsables en esta zona del departamento.

Publicidad

Durante su declaración, Díaz también se refirió a la necesidad de modificar la legislación relacionada con los menores de edad que cometen delitos graves. El gobernador anunció que solicitará a los congresistas de la República impulsar cambios para que quienes sean responsables de hechos violentos y tengan 17 años puedan ser enviados a cárceles de máxima seguridad, en lugar de permanecer en centros de atención para adolescentes.

Como ejemplo, mencionó el caso de alias ‘Julito’, capturado recientemente y señalado por el mandatario de estar relacionado con más de 19 homicidios. Según la versión entregada por Díaz, el joven habría sido enviado a una correccional en Bogotá, de la que escapó, y habría continuado cometiendo delitos. Estas afirmaciones deberán contrastarse con información de las autoridades judiciales.

Publicidad

Por ahora, las autoridades mantienen las acciones en la zona y esperan que la recompensa anunciada permita obtener información que conduzca a la captura de los responsables de la quema del bus.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Gobernación de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad