Empresa Concorde denuncia extorciones del ELN para transitar en vías de Santander; un bus quemado

Un bus de servicio público con 44 pasajeros y dos conductores fue interceptado por hombres armados, atacado a tiros e incinerado en la mañana de este sábado 17 de octubre en la Troncal del Norte, en el sector del páramo del Almorzadero, jurisdicción de Cerrito, Santander. Los ocupantes lograron salir del vehículo y, según la empresa transportadora Concorde, todos están a salvo.

Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, mandatario general de la Cooperativa de Transportadores Simón Bolívar Limitada, conocida como Concorde, relató que el bus cubría la ruta entre Bogotá y Cúcuta cuando cuatro hombres armados con fusiles les cerraron el paso con un vehículo atravesado en la carretera.

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Los hombres emcapuchados ya tenían un vehiculo atravesado en la zona para impedir el paso por lo que al llegar al punto, el bus fue detenido y obligaron a los dos conductores y pasajeros del bus a descender porque, lo iban a quemar. Antes de incendiarlo, dispararon contra todas las ventanas hasta romper los vidrios.

Un bus de la empresa Concorde fue incinerado en el kilómetro 87 en jurisdicción de Santander, en la vía que comunica a Cerrito con Chitagá, Norte de Santander, en el páramo del Almorzadero. #VocesySonidos pic.twitter.com/nPEw45OhTK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2026

“Rompieron absolutamente todas las ventanas”, explicó Rodríguez buscando facilitar la entrada de aire para que las llamas se propagaran dentro del vehículo.



El hecho ocurrió en el kilómetro 87 de la Troncal del Norte, una vía que conecta a Santander con Norte de Santander y donde la empresa asegura que se han repetido los ataques contra sus vehículos.

La preocupación de la empresa no se limita a la quema del bus. Rodríguez Novoa afirmó que los ataques estarían relacionados con las exigencias económicas que, según su denuncia, hace el ELN a la compañía, que se ha negado a pagar.

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El directivo también reveló que un trabajador de Concorde fue secuestrado el domingo anterior y que la empresa presentó una denuncia por este hecho durante la semana. Según su versión, los responsables exigían dinero y amenazaron con asesinar al empleado si no se alcanzaba un acuerdo económico.

El trabajador ya recuperó la libertad, sin embargo, advirtió que las amenazas y los ataques han elevado el temor entre los conductores, los directivos y las personas que utilizan esta carretera, pues los ataques son contra ellos.

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De acuerdo con el balance entregado por el representante de Concorde, entre abril y mayo de este año se registraron otros daños a sus vehículos en el corredor entre Santander y Norte de Santander. Con este sábado, son cinco los vehículos afectados solo este año 2026, cuatro fueron incinerados y uno totalmente baleado, porque el grupo armado se quedó sin gasolina para quemarlo.

Rodríguez Novoa aseguró que ha mantenido contacto con la Policía, el Ejército y el Ministerio de Defensa, pero pidió al Gobierno Nacional al presidente Abelardo de la Espriella a coordinar medidas que permitan una presencia permanente de la Fuerza Pública en la zona, ya que teme por la seguridad de sus trabajadores como la de los pasajeros que se movilizan por la Troncal del Norte.