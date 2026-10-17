Disparos, choque múltiple e incendio: así fue la emergencia en la vía Piedecuesta

Momentos de caos, temor y desesperación se vivieron en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, luego de que un atentado sicarial contra los ocupantes de un vehículo particular desencadenara un accidente de tránsito que involucró a varios automotores.

#EnDesarrollo Seis personas resultaron heridas durante hechos registrados en la autopista Piedecuesta–Floridablanca. Según el Hospital Internacional de Colombia, cuatro adultos y dos menores reciben atención médica. Algunos presentan heridas por arma de fuego #VocesySonidos pic.twitter.com/G6rlUrqGLa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2026

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió cuando una familia se movilizaba en una caravana fúnebre con destino al cementerio Tierra Santa, en Floridablanca, después de acompañar un velorio en la funeraria Los Olivos, ubicada en Piedecuesta.

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Según la información publicada por Blu Radio, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra habrían llamado la atención de los familiares en inmediaciones de la funeraria.

#Atención Dos personas resultaron heridas tras un ataque a bala contra los ocupantes de un vehículo en la autopista que une a Piedecuesta con Floridablanca. El carro se estrelló contra una valla #VocesySonidos pic.twitter.com/haP7GSXie1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 16, 2026

Minutos después, cuando la caravana emprendió su recorrido, se produjo el ataque armado.

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En medio de los disparos, el conductor del automóvil rojo perdió el control y terminó protagonizando un accidente. La emergencia estuvo acompañada por la caída de una valla, que generó el accidente y otros choques.

La situación provocó momentos de angustia entre conductores y pasajeros que se detuvieron para auxiliar a las víctimas mientras llegaban los organismos de emergencia.

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Varios ciudadanos intentaron ayudar a los heridos y facilitar su traslado a centros asistenciales, en medio de la congestión y la incertidumbre por lo ocurrido.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó, mediante un comunicado fechado el 16 de octubre, que ingresaron seis personas lesionadas procedentes de esta emergencia: cuatro adultos y dos menores de edad.

Según el centro médico, algunos pacientes presentaban heridas por arma de fuego y otros, traumatismos asociados al accidente de tránsito.

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Entre las personas afectadas se encuentra Wilber Hernández Colmenares, oriundo de Puerto Wilches, Santander, quien se dedica al comercio de oro y al préstamo de dinero.

De acuerdo con la información preliminar suministrada sobre el caso, Hernández Colmenares habría recibido cinco impactos de arma de fuego en el abdomen.

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Los dos hombres que se movilizaban en la motocicleta, vestidos de negro y quienes presuntamente perpetraron el ataque sicarial, huyeron del lugar y dejaron la motocicleta abandonada en la vía.

Las autoridades investigan las cámaras de vigilancia para determinar cómo huyeron y qué rumbo tomaron. Por ahora, los hechos son materia de investigación.