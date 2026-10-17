Capturan a cinco hombres y aprehenden a un adolescente junto con alias “Julito” en Floridablanca

Un operativo de la Policía Nacional contra el grupo de delincuencia común organizada ‘Los del Sur’ dejó cinco hombres capturados y un adolescente aprehendido en la vereda Rosa Blanca, zona rural de Floridablanca, Santander.

Capturados cinco integrantes de la banda ‘Los del Sur’ y aprehendido un adolescente en Floridablanca. Fueron incautadas cuatro armas de fuego, estupefacientes y tres motocicletas. Entre los detenidos está alias ‘Julito’, señalado de participar en 20 asesinatos #VocesySonidos pic.twitter.com/uGBq0rr6ke — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2026

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial (SIPOL), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía General de la Nación.

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Entre los cinco hombres capturados se encuentra alias ‘Julito’, de 18 años, señalado por las autoridades como presunto integrante del componente sicarial de esta estructura criminal.

Según los investigadores, estaría relacionado con 19 casos de homicidio que son materia de investigación, algunos de los cuales habrían ocurrido cuando todavía era menor de edad.



Entre los hechos bajo investigación figura una masacre que dejó cuatro personas muertas en el asentamiento humano Villa Esperanza, así como otros episodios violentos y casos investigados como feminicidio. También se le relaciona con un homicidio ocurrido el 18 de septiembre de 2026 en el sector de Los Puentes, en Floridablanca.

Junto a alias ‘Julito’ fueron capturados otros cuatro hombres, entre ellos alias ‘Trivilin’, señalado de su presunta participación en un homicidio ocurrido el 13 de septiembre de 2026 en el barrio González Chaparro. Las autoridades investigan la posible relación de los detenidos con las actividades delictivas atribuidas a ‘Los del Sur’.

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En el mismo procedimiento fue aprehendido un adolescente conocido como alias ‘Franco’, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio y quedó a disposición de las autoridades competentes, conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Durante el operativo fueron incautadas cuatro armas de fuego, munición, cerca de cuatro mil dosis de base de coca, más de cuatro kilogramos de marihuana, teléfonos celulares, prendas de vestir, cascos para motocicleta y tres motocicletas.

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Frente a la participación de menores de edad en hechos violentos, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó: “Vamos a seguir tratando a jóvenes de 17 años como menores cuando ya han asesinado”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga destacó la coordinación entre los equipos de investigación, inteligencia y operaciones para combatir las estructuras delincuenciales y esclarecer los homicidios registrados en el área metropolitana.

Los cinco hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el adolescente quedó bajo la competencia de las autoridades correspondientes. La Fiscalía deberá precisar los delitos que serán imputados a cada uno y adelantar las actuaciones judiciales respectivas.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencias 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212, bajo absoluta reserva.