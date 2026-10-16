Atentado sicarial en caravana fúnebre provocó grave accidente en la autopista Piedecuesta

Todo comenzó en la funeraria Los Olivos del municipio de Piedecuesta, Santander, ubicada en la carrera 12 con calle 9, donde Yeison Fabián Hernández Colmenares acompañaba el velorio del abuelo de su compañera sentimental. Allí estaba junto a su hermano, Wilber Hernández Colmenares, y otros familiares.

Según el reporte preliminar, en ese lugar llamó la atención la llegada de una motocicleta negra, en la que se movilizaban dos hombres vestidos de negro y con cascos del mismo color. Los motociclistas se detuvieron al observar a Yeison, hicieron señas y permanecieron mirándolo.

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La situación le pareció extraña, pero los dos hombres se marcharon después de que un bus de servicio público les pitara porque estaban obstaculizando la vía.

Minutos después, la familia salió en la caravana fúnebre con destino al cementerio Tierra Santa, en Floridablanca. Durante el recorrido, a la altura de la autopista cerca a varios restaurantes se generó la emergencia.



Los ocupantes de un vehículo rojo fueron víctimas de un atentado sicarial que desató un grabe accidente de tránsito, al ver lo sucedido quienes estaban en la caravana se percataron de las victimas Wilber y Sandra Isaza, estaban heridos por el accidente y habían sido atacadas con arma de fuego metros antes de dónde chocó el carro.

La situación desencadenó un accidente que afectó a otros vehículos y dejó a varias personas lesionadas, quienes también tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

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Caos se vivió en esta importante autopista que comunica al área metropolitana de Bucaramanga, donde varios conductores corrieron a auxiliar los heridos, el vehículo terminó incinerado y una valla quedó caída a un costado de la vía, en medio de la emergencia.

La pareja fue traslada al Hospital Internacional de Colombia (HIC) para recibir atención médica. Wilber Hernández Colmenares es oriundo de Puerto Wilches, Santander, y que desde hace aproximadamente dos años se dedica al comercio de oro y al préstamo de dinero.

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Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para establecer los móviles del ataque