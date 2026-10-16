En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atentado sicarial en caravana fúnebre provocó grave accidente en la autopista Piedecuesta

Atentado sicarial en caravana fúnebre provocó grave accidente en la autopista Piedecuesta

La pareja atacada a tiros se movilizaba en un carro rojo que terminó estrellado contra un muro e incinerado. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia (HIC).

Vehículo terminó incinerado en medio de un atentado sicarial que desató grave accidente.jpg
Imagen de la comunidad. Vehículo terminó incinerado en medio de un atentado sicarial que desató grave accidente
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Todo comenzó en la funeraria Los Olivos del municipio de Piedecuesta, Santander, ubicada en la carrera 12 con calle 9, donde Yeison Fabián Hernández Colmenares acompañaba el velorio del abuelo de su compañera sentimental. Allí estaba junto a su hermano, Wilber Hernández Colmenares, y otros familiares.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según el reporte preliminar, en ese lugar llamó la atención la llegada de una motocicleta negra, en la que se movilizaban dos hombres vestidos de negro y con cascos del mismo color. Los motociclistas se detuvieron al observar a Yeison, hicieron señas y permanecieron mirándolo.

Últimas noticias

Hospital Universitario de Santander.jpg
Santanderes

Hospital Universitario de Santander declara alerta roja en atención de urgencias

Capturan a integrantes de banda dedicada al hurto de maquinaria pesada.jpg
Santanderes

Amarraban vigilantes y robaban maquinaria: cayó grupo señalado de hurtos millonarios en Santander

Publicidad

La situación le pareció extraña, pero los dos hombres se marcharon después de que un bus de servicio público les pitara porque estaban obstaculizando la vía.

Minutos después, la familia salió en la caravana fúnebre con destino al cementerio Tierra Santa, en Floridablanca. Durante el recorrido, a la altura de la autopista cerca a varios restaurantes se generó la emergencia.

Los ocupantes de un vehículo rojo fueron víctimas de un atentado sicarial que desató un grabe accidente de tránsito, al ver lo sucedido quienes estaban en la caravana se percataron de las victimas Wilber y Sandra Isaza, estaban heridos por el accidente y habían sido atacadas con arma de fuego metros antes de dónde chocó el carro.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La situación desencadenó un accidente que afectó a otros vehículos y dejó a varias personas lesionadas, quienes también tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

Publicidad

Caos se vivió en esta importante autopista que comunica al área metropolitana de Bucaramanga, donde varios conductores corrieron a auxiliar los heridos, el vehículo terminó incinerado y una valla quedó caída a un costado de la vía, en medio de la emergencia.

La pareja fue traslada al Hospital Internacional de Colombia (HIC) para recibir atención médica. Wilber Hernández Colmenares es oriundo de Puerto Wilches, Santander, y que desde hace aproximadamente dos años se dedica al comercio de oro y al préstamo de dinero.

Publicidad

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para establecer los móviles del ataque

Relacionados

sicariato

Policía Nacional

Piedecuesta

Publicidad

Publicidad

Publicidad