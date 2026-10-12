Homicidios, fronteras invisibles y extorsiones: Defensoría alerta por bandas en Piedecuesta

La Defensoría del Pueblo alertó por bandas criminales en Piedecuesta, Santander. El organismo identificó disputas entre estructuras delincuenciales por el control y las economías ilegales en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, con amenazas para la vida y la seguridad de sus habitantes.

En el mapa criminal mencionado por la entidad aparecen bandas como Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Claverianos, Villas de Girardot, La Cordillera, Los Manchados, Choricaldas y Los Paparotes. La alerta también hace referencia al (ELN), al (EGC) y al Tren de Aragua, quienes apoyarían estas bandas para sus beneficios.

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Uno de los casos más indignantes fue el homicidio de un niño de 13 años, ocurrido en mayo de este año, cerca de la cancha El Pobre Luis, por cruzar una "frontera invisible" de una banda. Un hombre, antes de cruzar, le dio una puñalada certera en su corazón y "le dijo usted es de Suratoque".

Otro caso fue el de un joven de 17 años, quien murió en un ataque con arma de fuego en el barrio Palermo I y otro adolescente de 16 años resultó herido.



Y en el mes de junio, otro menor de 17 años fue asesinado en el barrio San Pedro y, durante el ataque, una mujer resultó herida por una bala.

Cada uno de estos hechos obligó a las autoridades a intensificar operativos contra estructuras criminales que operan en la región.

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Otras advertencias de la Defensoría

El organismo también advierte sobre la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para actividades ilegales, las amenazas contra líderes sociales y comerciantes, y las restricciones a la movilidad en ciertos horarios, impidiendo la libertad para transitar por determinados sectores.

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Frente a los riesgos identificados en Bucaramanga y su área metropolitana, la Defensoría del Pueblo formuló 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Gobernación de Santander, las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la Unidad Nacional de Protección y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El propósito es fortalecer la prevención, proteger a las poblaciones expuestas y mejorar la respuesta institucional frente al accionar de los grupos armados y las bandas criminales.

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La alerta plantea un desafío para las autoridades y es impedir que las disputas por las rentas ilegales, y el control de los barrios, sigan exponiendo a niños, adolescentes, comerciantes y comunidades enteras a amenazas y hechos de violencia.