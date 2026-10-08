Alcalde de Yondó denuncia amenazas tras asesinato de líder social: pide protección para su familia

Alcalde de Yondó denuncia amenazas tras asesinato de líder social y pide protección para su familia. Yerson Ariza aseguró que un familiar de Félix Estrada, asesinado el 3 de octubre, lo señala por el crimen y habría amenazado con atentar contra él o sus seres queridos

Al complejo panorama de seguridad que vive esa zona de Antioquia, ahora se suman intimidaciones contra el alcalde de Yondó, Yerson Ariza, quien en las última horas denunció amenazas contra él y su familia, luego del ataque armado en el que murió Félix Estrada, ocurrido el pasado 3 de octubre dentro de un establecimiento comercial de ese municipio del Magdalena Medio.

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El mandatario aseguró que ha sido señalado públicamente por Edilfe Barreto Estrada, familiar de la víctima, quien, según Ariza, lo responsabiliza por la muerte de Félix Estrada.

Ariza manifestó que las amenazas incluyen advertencias de atentar contra su vida o contra alguno de sus familiares. Por esta razón, aseguró que ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y pidió que se investiguen tanto las intimidaciones como el homicidio.



“Está diciendo que yo fui el responsable de la muerte de este amigo y lo más preocupante las amenazas que donde me encuentre me va a asesinar y que si no lo puede hacer conmigo lo va a hacer con algún miembro de mi familia. Y hoy quiero manifestar públicamente esta preocupación y lo que hoy en el caso el dolor que está sintiendo mi familia en el corazón por estas manifestaciones”, señaló.

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El alcalde también afirmó que está dispuesto a que las autoridades investiguen cualquier posible relación suya con el crimen y aseguró que será la justicia la que determine quiénes son los responsables.

Según Ariza, la situación ha generado temor entre sus hijos, su esposa y sus padres. Incluso, dijo que algunas personas le han recomendado sacar a su familia de Yondó, algo que, según manifestó, no está dispuesto a hacer porque es el municipio donde creció y al que actualmente gobierna. Tras expresar sus condolencias a los familiares y allegados de Félix Estrada, asegurando que comparte el dolor por su muerte. hay que decir que está ataque continúa bajo investigación de las autoridades.