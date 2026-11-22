Un estudio realizado por la firma Datexco estima que los propietarios y conductores de taxi en Medellín habrían dejado de recibir cerca de $7,53 billones durante los últimos nueve años, como consecuencia de los cambios en los hábitos de movilidad y la expansión del transporte mediante plataformas digitales. El análisis dimensiona el impacto económico de la competencia para un gremio que advierte dificultades para mantener la sostenibilidad de su actividad.

La afectación también se refleja en los ingresos individuales de quienes dependen de este servicio. Según las estimaciones, un propietario de taxi habría dejado de recibir cerca de $150 millones durante ese periodo, equivalentes a $1,3 millones mensuales.

Vehículos en Medellín. Área Metropolitana del Valle de Aburrá

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En el caso de los conductores-propietarios, la pérdida estimada asciende a $174 millones en nueve años, aproximadamente $1,6 millones al mes. Por su parte, los conductores que no son propietarios habrían dejado de percibir unos $120 millones, es decir, cerca de $1,2 millones mensuales.

Las cifras ponen sobre la mesa la preocupación del sector por la sostenibilidad económica del servicio público individual de transporte, en un mercado donde conviven diferentes modalidades de movilidad que, según el gremio, operan bajo condiciones regulatorias distintas.



El estudio, indican desde la consultora, busca dimensionar las consecuencias para las familias que dependen de esta actividad y para quienes han invertido su patrimonio en la adquisición de vehículos de servicio público.

Para desarrollar el análisis, quienes hicieron el estudio realizaron 27.977 encuestas efectivas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. De ese total, 2.401 entrevistas estuvieron dirigidas específicamente a propietarios y conductores de taxi.

BLU Radio. Vehículos / foto: Tránsito Bucaramanga

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El trabajo de campo se extendió durante seis meses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, e incluyó puntos de concentración de taxistas como terminales de transporte, aeropuertos, hospitales, hoteles y empresas afiliadoras.

De momento y ante lo que consideran competencia desleal, se prevén nuevas manifestaciones del gremio taxista en la capital antioqueña.