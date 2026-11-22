Un joven de 21 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en la vereda Hato Viejo, en el municipio de Bello, luego de que las autoridades le encontraran más de 1.000 dosis de sustancias estupefacientes, entre marihuana y una sustancia que sería cocaína.

El procedimiento fue adelantado durante labores de patrullaje, vigilancia y control territorial en este sector, priorizado por las autoridades debido a la presencia de estructuras delincuenciales dedicadas al expendio de drogas.

Publicidad

De acuerdo con el reporte oficial, los policías observaron a un hombre que, al notar la presencia de la patrulla, tomó una actitud sospechosa, arrojó un bolso negro al suelo e intentó escapar. Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlo metros más adelante.

Al verificar el contenido del bolso, las autoridades encontraron 1.040 cigarrillos artesanales con una sustancia vegetal que correspondería a marihuana, además de 116 bolsas herméticas transparentes que contenían una sustancia similar a la cocaína.



Según informó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, el material incautado tiene un avalúo comercial aproximado de 8.929.000 pesos.

"El capturado y las sustancias quedaron a disposición de las autoridades competentes. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en articulación con la Policía Nacional, continuamos adelantando acciones de control y prevención para combatir el tráfico de estupefacientes", dijo Zapata.

Publicidad

Tras su captura, el joven fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.