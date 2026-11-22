Más de 170 kilos de cocaína que pretendían ser sacados del país en equipajes facturados fueron detectados por las autoridades en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro.

El cargamento, que estaba distribuido en ocho maletas asociadas a un vuelo con destino a Punta Cana, República Dominicana, fue descubierto durante los controles de seguridad adelantados por la Policía Antinarcóticos.

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Según el coronel Pedro Pablo Astaiza, director encargado de Antinarcóticos, la detección fue posible gracias al sistema de inspección no intrusiva de equipajes (HBS), cuya tecnología permitió identificar sustancias sospechosas y activar los procedimientos de verificación.

Narcotráfico Foto: referencia, Flow

Al revisar la información del vuelo, los uniformados establecieron que los pasajeros relacionados con las maletas no habían abordado la aeronave. Las primeras indagaciones apuntan a que estas personas serían extranjeras y habrían ingresado a Colombia el pasado 9 de noviembre por la misma terminal aérea.



"Los pasajeros asociados a estas maletas no abordaron el vuelo y se activaron alertas operacionales para evitar su salida del país por otros aeropuertos. La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles aeroportuarios y las capacidades tecnológicas para detectar nuevas modalidades de ocultamiento, cerrar las rutas del narcotráfico y combatir las redes criminales transnacionales", dijo Astaiza.

En total fueron incautados 174 kilogramos de clorhidrato de cocaína, un resultado que, según la Policía, representa un golpe económico superior a los 967 millones de pesos para las estructuras criminales y evita que cerca de 435.000 dosis de esta sustancia lleguen a los mercados ilegales.