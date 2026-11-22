Tras la captura hace una semana de Neider Yesid Uñates, alias ‘Primo Gay’, las autoridades siguen a la ofensiva contra la estructura que este hombre lideraba en el norte de Antioquia para el Clan del Golfo con el objetivo de expandirla a varias localidades.

Tras combates con tropas del Gaula Militar y el CTI, en las últimas horas fueron dados de baja dos presuntos integrantes de ese grupo armado en la vereda Cañaveral del municipio de Yarumal.

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Según el coronel Jerson Fabián Tapias, comandante del Gaula Militar Valle de Aburrá, durante la confrontación los uniformados también lograron la incautación de cuatro fusiles, 14 proveedores, 1077 cartuchos de diferentes calibres, material de intendencia, dos baterías para radio y un teléfono celular.

"Con esta operación afectamos las pretensiones de expansión territorial de esta estructura criminal en el norte antioqueño, que buscaría imponer su control mediante las economías ilegales, la explotación ilícita de yacimientos mineros y las extorsiones contra comerciantes y empresarios", sostuvo Tapias.



La acción de la fuerza pública contra el grupo armado con interés de seguir consolidando su expansión a zonas como Yarumal, Campamento, Angostura y Anorí, fue celebrada por parte del presidente Abelardo De La Espriella.

“A quienes pretenden infundir terror a los colombianos con armas y extorsiones les digo: los voy a perseguir sin descanso. ¡Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja!”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

¡LES ESTAMOS CERRANDO EL PASO A LAS ALIANZAS NARCOTERRORISTAS EN ANTIOQUIA!



En Yarumal, nuestra Séptima División del Ejército Nacional sostuvo un combate contra una comisión armada del Estructura 5 de las disidencias de las Farc, en alianza con el Clan del Golfo. Dos integrantes… pic.twitter.com/BDwMfb3JtN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 21, 2026