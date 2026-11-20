El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles sobre Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias ‘Macho Viejo’, señalado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, una de las estructuras criminales que delinquen en el norte y nordeste del departamento.

Durante un encuentro con medios de comunicación en Bogotá, el mandatario explicó que ‘Macho Viejo’ ya ejercía el liderazgo de esta organización, pese a que alias ‘Primo Gay’ era quien tenía mayor protagonismo por sus acciones delictivas.

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“Alias Macho Viejo era el cabecilla del Frente 36 de las Farc, siempre ha sido, al menos en el último tiempo, pero alias ‘Primo Gay’ presumía tanto de sus delitos, de sus fechorías cuando estaba en el Frente 36, que parecía que fuera el cabecilla”, aseguró Rendón.

Asimismo, el gobernador se refirió a los movimientos de alias ‘Primo Gay’ entre las organizaciones armadas ilegales que tienen presencia en Antioquia, particularmente su paso de las disidencias de las Farc al Clan del Golfo.



“Luego él, en los últimos tres o cuatro meses, se había pasado a delinquir al Clan del Golfo”, agregó el mandatario departamental.

Traslado Primo Gay. Suministrada.

Estas declaraciones se dieron durante su visita a Bogotá, donde tenía programado un encuentro con la Embajada de Estados Unidos para entregar el prontuario criminal de alias ‘Primo Gay’ y realizar una solicitud de extradición con este país.



¿Quién es alias ‘Macho Viejo’ y por qué lo buscan las autoridades?

Alias ‘Macho Viejo’ es señalado por las autoridades de participar en diferentes actividades criminales relacionadas con narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado y desplazamiento, además de mantener influencia en varios municipios del norte y nordeste antioqueño.

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Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra su presunta participación en el asesinato del soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, ocurrido el pasado 4 de mayo en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño.

El uniformado perdió la vida durante enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc. En estos mismos hechos, otro soldado resultó herido.

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Según información de inteligencia militar, ‘Macho Viejo’ también ha sido relacionado con el uso de drones y armamento de largo alcance, artefactos que han cobrado protagonismo en las operaciones de los grupos armados ilegales en esta región.

Por ahora, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con su paradero, mientras continúan las operaciones de la Fuerza Pública para combatir la presencia de estas organizaciones criminales en Antioquia.