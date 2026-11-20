El juez que pidió investigar al presidente Abelardo De La Espriella por el trato que le dio a alias 'Primo Gay' fue respaldado por sus compañeros de la rama judicial en Medellín. El gremio rechazó las amenazas e intimidaciones contra el hombre

Los jueces con funciones de Control de Garantías de Medellín manifestaron su respaldo al juez que ordenó compulsar copias para que las autoridades competentes investiguen el trato y la exposición de alias 'Primo Gay' en la ciudad de Montería.

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Sobre el cara a cara

Hay que recordar que esta situación se dio, luego del cara a cara entre el delincuente y el presidente Abelardo De La Espriella, quien, entre otras palabras, señaló a alias 'Primo Gay' como un miserable asesino despreciable.



“Esta porquería es 'Primo Gay'. Miserable asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar nuestros policías soldados a la población civil. Asesino de asesinos", afirmó.

Tras este careo, fue el juez que envió a prisión al sanguinario criminal quien también pidió investigar las actuaciones del mandatario y de otros funcionarios públicos tanto por los tratos como por la exposición pública de alias 'Primo Gay' y alias 'Cherry'.

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"Compulsar copias a la Comisión de Investigación Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examine las presuntas intervenciones del Presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Neider Yesid Uñates López y Henry Sneider Herrón, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana", aseveró.

Ahora, y luego de los fuertes señalamientos al juez, los funcionarios judiciales defendieron la decisión de su compañero y recordaron que las personas sometidas a investigación o juzgamiento conservan sus derechos fundamentales, independientemente de los delitos que se les atribuyan.

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En el pronunciamiento, los jueces señalaron que la dignidad humana es un principio fundamental del Estado social de derecho y que la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes debe respetarse incluso frente a quienes se encuentran privados de la libertad.

Asimismo, explicaron que la decisión de compulsar copias no representa un juicio de responsabilidad, sino que su propósito es poner los hechos en conocimiento de las autoridades correspondientes para que determinen si las actuaciones se ajustaron a la Constitución.

Finalmente, también expresan su preocupación por los ataques, amenazas, descalificaciones e intimidaciones que habría recibido el juez 104 a raíz de su decisión, por lo que insistieron en la importancia de proteger la independencia judicial y rechazaron cualquier intento de presión contra quienes administran justicia.