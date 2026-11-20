El Hospital Neurológico de Colombia denunció el hurto de medicamentos e insumos médicos que eran transportados desde su sede en Medellín hacia Apartadó. El cargamento, interceptado por delincuentes, se hizo a través de la empresa transportadora Aerocolibrí.

Entre los productos reportados se encuentran medios de contraste como iopromida y gadobutrol, además de atropina, bromuro de rocuronio, lidocaína sin epinefrina, adrenalina y etilefrina.

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Como medida preventiva, el hospital publicó los números de lote y las fechas de vencimiento de cada uno de los siete medicamentos, con el propósito de facilitar su identificación ante una eventual oferta irregular.

Además, la institución hizo énfasis en que se trata de medicamentos y medios de contraste de uso estrictamente clínico, cuya manipulación sin supervisión médica o por fuera de las condiciones técnicas de almacenamiento puede representar un riesgo para la vida.



El Hospital Neurológico de Colombia hizo un llamado a la ciudadanía, a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los establecimientos farmacéuticos para que se abstengan de adquirir, distribuir o comercializar estos productos por fuera de los canales oficiales y autorizados.

Asimismo, solicitó reportar inmediatamente ante la Policía Nacional y las autoridades sanitarias, entre ellas el Invima y la Secretaría de Salud de Antioquia, cualquier oferta o comercialización irregular de los lotes relacionados con el robo en el territorio antioqueño.