Aunque ahora también deberán responder por el delito de fuga de presos, se entregaron a las autoridades dos hombres parte del grupo que escapó de la estación de Policía de Betania mientras en medio de la algarabía por las fiestas del pueblo el pasado fin de semana festivo.

Según el reporte de las autoridades, el primero de los fugados que desistió de seguir huyendo, se entregó en zona rural de esa misma localidad del Suroeste antioqueño. Su reclusión es por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión agravada y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

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El segundo caso es un hombre que está siendo juzgado por violencia intrafamiliar, el cual llegó con su abogado a las instalaciones de las que escapó, gesto de buena voluntad que podría ser tenido en cuenta por un juez.

De momento, las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre de 38 años, quien estaba privado de la libertad desde marzo de este año por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.



También otros que tienen edades entre los 21 y los 35 y se les señala por delitos relacionados con porte ilegal de armas de fuego, estupefacientes y concierto para delinquir agravado. El teniente coronel Jaime Villamizar, comandante del Distrito 9 de Policía, reiteró que se mantiene la millonaria recompensa por los fugados.

"Hicimos un Consejo de Seguridad donde el señor alcalde aprueba una recompensa de 10 millones de pesos para dar con la recaptura a estas seis personas que se fugaron. Invitamos a toda la ciudadanía que nos ayude brindándole información para lograr este objetivo de capturar nuevamente a estas seis personas que estuvieron acá en reclusión", indicó el uniformado.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, los seis hombres estaban recluidos en la sala temporal de privación de la libertad cuando hicieron un hueco en el área del baño que les permitió llegar hasta la sala de cámaras de seguridad y, posteriormente, salir por la parte trasera de las instalaciones policiales.

Tras la verificación de las cámaras de seguridad y la recolección de elementos materiales probatorios, las autoridades confirmaron que iniciaron las actuaciones administrativas y judiciales para establecer las circunstancias en las que se produjo la evasión y avanzar en la recaptura de los cuatro hombres restantes.