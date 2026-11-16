Fuga de nueve menores en Cali: Personería exige reforzar la seguridad del CAE Buen Pastor

La fuga de nueve menores de edad del centro de atención especializada Buen Pastor en Cali tiene en alerta a las autoridades, quienes adelantan operativos para establecer su paradero y esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

Según la información conocida hasta el momento, los adolescentes escaparon por el techo del establecimiento. Al parecer, mientras retiraban o movían algunas tejas, el ruido habría llamado la atención del personal de seguridad.

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Tras lo sucedido, unidades de la Policía de Cali, junto con otras instituciones, trabajan para ubicar a los jóvenes que permanecían bajo custodia en este centro.

Investigaciones

Por el momento, se adelantan las investigaciones para establecer si hubo fallas en los mecanismos de vigilancia o si se presentó alguna irregularidad en los protocolos de seguridad.

"Como personero de Cali, llegué al lugar y le solicité al ICBF acciones urgentes para reforzar la seguridad. También exigimos cámaras, habilitar la garita posterior y aumentar la altura del mundo perimetral. Vamos a articular, con el Dagma, la poda de vegetación. Pedimos a las autoridades localizar los jóvenes y garantizar su retorno al centro" dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

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La situación también generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron ante las autoridades la necesidad de reforzar la vigilancia y mantener controles más rigurosos en el lugar.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre la fuga y los resultados de las labores de búsqueda. Entretanto, continúa el operativo para dar con el paradero de los nueve menores de edad.