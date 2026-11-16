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Más de 200 uniformados vigilarán las carreteras del Valle del Cauca durante plan retorno

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades, alrededor de 290.000 vehículos podrían movilizarse por los principales corredores viales.

Plan Cristo Rey Cali
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Con un amplio despliegue de uniformados, la Policía Nacional busca mantener el control de las vías del Valle del Cauca durante el puente festivo del Día de la Independencia de Cartagena, una jornada en la que se prevé un importante movimiento de viajeros por las carreteras del departamento.

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De acuerdo con las proyecciones de las autoridades, alrededor de 290.000 vehículos podrían movilizarse por los principales corredores viales. Frente a este panorama, más de 200 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte fueron distribuidos estratégicamente para adelantar labores de vigilancia, regulación del tráfico y prevención de accidentes.

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El teniente coronel Justo Rivero, jefe de esta seccional en el departamento, señaló que el objetivo del operativo es brindar acompañamiento a quienes se desplazan durante estos días y reducir los riesgos en carretera. También hizo un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad, cumplan las normas de tránsito y eviten manejar después de consumir bebidas alcohólicas.

Dentro de las medidas previstas también figuran restricciones para la circulación de vehículos de carga durante los días 13, 14 y 16 de noviembre. Una de las zonas contempladas es el corredor que conecta el corregimiento de La Paila con el departamento del Quindío, donde deberán tenerse en cuenta los horarios y disposiciones definidos por las autoridades competentes.

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