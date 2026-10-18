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Se fugaron tres detenidos en El Bagre: recapturaron a uno y capturaron a presunto cómplice

Dos hombres continúan prófugos tras escapar de la estación de Policía. Las autoridades investigan cómo se habría coordinado la evasión y la presunta ayuda que recibieron desde el exterior.

FOTO REFERENCIA CAPTURADO BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Captura en Bucaramanga- Policía Nacional
Por: Melissa Álvarez Correa
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Actualizado: 18 de oct, 2026

Tres personas que permanecían bajo custodia en la Estación de Policía de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, se fugaron durante la madrugada del sábado 17 de octubre. Sin embargo, uno de los evadidos fue recapturado y, en medio de los procedimientos, las autoridades también capturaron a otro hombre que, al parecer, habría facilitado la fuga desde el exterior de las instalaciones.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron hacia las 3:30 de la mañana. Los primeros datos indican que la salida de los detenidos se habría coordinado con ayuda externa, por lo que las autoridades adelantan las acciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión.

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Entre los hombres que continúan prófugos fueron identificados Juan David Pineda Guarnes y Johan Sebastián Agudelo Florián, quienes habían sido capturados por el delito de concierto para delinquir y permanecían bajo custodia policial.

El reporte señala que una de las rejas metálicas de la estación presentaba cortes en al menos seis puntos, presuntamente realizados con un elemento metálico de corte. Además, durante la madrugada se registraban lluvias, condiciones que, según la información inicial, habrían sido aprovechadas para facilitar la fuga.

Tras conocerse la evasión, la Policía desplegó operativos de búsqueda y localización en diferentes sectores de El Bagre, además de verificar el perímetro de la estación para tratar de establecer cómo se produjo la salida de los detenidos.

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Con un plan candado, las autoridades buscan a los dos hombres que continúan prófugos y avanzan en las investigaciones para esclarecer la presunta coordinación de la fuga y determinar la participación del hombre capturado por, al parecer, prestar ayuda desde el exterior.

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