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Investigan presunto feminicidio de una mujer en Valle de San José, Santander

La víctima fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, en la vereda Vega de Plazas. El cuerpo presentaba una herida con arma cortopunzante. Investigadores de la Policía adelantan las diligencias para esclarecer el crimen e identificar al responsable.

Asesinan a mujer en Valle de San José, Santander
Imagen de las autoridades. Asesinan a mujer en Valle de San José, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Consternación y preocupación se viven en el municipio de Valle de San José tras conocerse la muerte violenta de una mujer de 59 años en zona rural.

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El caso, que es materia de investigación por parte de las autoridades, ocurrió en la vereda Vega de Plazas, donde la víctima fue encontrada sin vida al interior de su vivienda.

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La mujer fue identificada como Martha Cecilia Lozano Lozano. De acuerdo con la información preliminar entregada a las autoridades, su cuerpo presentaba una herida ocasionada con arma cortopunzante, situación que motivó el desplazamiento de unidades de criminalística e investigadores de la Policía hasta el lugar.

La noticia ha generado preocupación entre los habitantes de esta zona del departamento, especialmente por las circunstancias en las que fue encontrada la mujer y la violencia con la que se habría cometido el hecho.

Uno de los aspectos que dificulta las labores es la ubicación del lugar. La vivienda se encuentra aproximadamente a una hora del casco urbano de Valle de San José y el sector no cuenta con cobertura de señal telefónica.

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De manera preliminar, han surgido versiones sobre la posible participación de una persona que habría trabajado para la víctima. Esta hipótesis hace parte de los aspectos que deberán verificar los investigadores.

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Tampoco se ha establecido si el crimen estaría relacionado con un hurto o cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte.

Una vez conocido el caso, personal de criminalística y de investigación se desplazó hasta la vereda para realizar la inspección técnica, recopilar elementos materiales probatorios y adelantar las diligencias que permitan reconstruir lo sucedido.

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Por ahora, los investigadores continúan recopilando información para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias de esta muerte violenta.

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