Tras la captura de alias 'Primo Gay' en el Norte antioqueño, la polémica está centrada en la confrontación que tuvo el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, con el delincuente vinculado al ELN, las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo.

En el video publicado por el mandatario se observa cómo tiene un cara a cara con alias 'Primo Gay' en donde lo llamó, entre otras palabras, como miserable asesino despreciable. Esto provocó que un juez compulsara copias para examinar la actuación de De La Espriella.

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Aunque la polémica ha tenido reacciones de todo tipo en Colombia, uno de los que han salido a respaldar al presidente es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que las investigaciones no tiene sentido.

"Eso no tiene sentido. En un país lleno de bandidos que ahora le está dando duro a los bandidos y resulta que casi que un juez sale indignado que porque trataron mal a Primo Gueye, que porque es un bandido, porque le dijeron de todo. Mejor dicho, cualquier calificativo que se diga sobre bandido se queda chiquito y yo en eso sí apoyo al presidente. Ese es un bandido", indicó.



Alias 'Primo Gay', detrás de atentados a torres de EPM

El mandatario paisa recordó que alias 'Primo Gay' está detrás de los atentados contra las torres de energía en el Valle de Aburrá y de las extorsiones que se conocieron recientemente, en donde Empresas Públicas de Medellín se les exigía hasta 5.000 millones de pesos para no atentar contra Hidroituango.

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Por ahora, el delincuente sigue recluido en la capital de Antioquia, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, espero que sea traslado a un centro penitenciario tal y como lo ordenó un juez, estos mientras avanzan las audiencias en donde se les imputarán otros delitos a alias 'Primo Gay'.