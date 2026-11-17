Durante el pasado fin de semana se registraron dos emergencias relacionadas con eventos masivos en las subregiones del Suroeste y el Urabá antioqueño. En el municipio de Venecia, cinco personas sufrieron quemaduras leves durante la jornada de cierre del séptimo Festival Internacional de Globos, mientras que en el sector de El Totumo, entre Necoclí y Turbo, un incendio consumió en su totalidad cuatro vehículos todoterreno tipo Can-Am que participaban en un encuentro de automovilismo.

En el caso de Venecia, el hecho ocurrió en el estadio municipal cuando a uno de los últimos globos gigantes que iba a ser elevado se le desprendió el material pirotécnico antes de tomar altura, alcanzando a cinco asistentes. De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bolombolo, el personal de socorro atendió a los lesionados en el sitio y trasladó a uno de ellos al Hospital San Rafael; tras la valoración médica, se confirmó que todos presentaban quemaduras leves y fueron dados de alta sin requerir hospitalización.

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El evento en el Suroeste antioqueño contó con la exhibición de más de 1.000 globos y la participación de delegaciones invitadas de Brasil, El Salvador y México. Según informó la Administración Municipal de Venecia, el dispositivo de seguridad integrado por Bomberos, el Dagran, la Policía y el Ejército permitió responder de manera inmediata al incidente y mantener el control en el escenario deportivo.

Por otra parte, en la subregión de Urabá, cuatro automotores todoterreno tipo Can-Am quedaron destruidos tras un incendio registrado en inmediaciones de la estación de servicio Marianza, cerca de El Totumo, en la vía entre Necoclí y Turbo. Los vehículos hacían parte de la edición número 18 del evento off-road Ruta de la Conquista, una actividad de recorrido por trochas y terrenos rurales que se desarrollaba en la zona.



Según el reporte preliminar, las llamas se habrían originado por un cortocircuito en uno de los vehículos y se propagaron rápidamente debido a la cercanía en la que se encontraban estacionados los otros tres automotores. Las autoridades confirmaron que la conflagración en Necoclí no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales y que se adelantan las verificaciones técnicas para establecer con exactitud el origen del fuego.