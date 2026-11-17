La captura de Neider Yesid Uñates fue el motivo para que la Gobernación de Antioquia actualizara el cartel de los más buscados de la Operación Cazador, estrategia de las autoridades para ubicar y capturar a los principales cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el departamento.

En el nuevo cartel alias ‘Primo Gay’ aparece con la identificación de capturado, pero no es el único delincuente al recaudo de la ley, ya que en la misma publicación también aparece con la marca de capturado Luis Daniel Terán, alias de ‘Chuzo’ del Frente 4 de las disidencias.

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Con estas dos novedades, el cartel tiene a 17 personas que continúan siendo buscadas por las autoridades. Sobre el Clan del Golfo de alias 'Primo Gay', la lista incluye a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’ o los alias de 'Soldado', 'Hugo', 'Fresita', 'Elkin' o 'Fantasma'.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el accionar de las autoridades para poder capturar a estas personas que delinquen en diferentes zonas del departamento.



"Si se puede emprender operaciones de inteligencia y articulación conjuntas entre la fuerza y la justicia. Eso es por las víctimas, por todas las mamás a quienes les arrebataron sus hijos, porque tarde o temprano el que las hace las paga", aseguró el mandatario.

Por su parte, en las disidencias aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; Óscar Javier Cuadros Zea, alias ‘Che’; Luis Antonio Montoya Muriel, alias ‘Jhon Fiera’; Camila Andrea Palacios Berrío, alias ‘Samantha’; y Dubian Alirio Berrío Posso, alias ‘Diomer’.

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Además, del ELN están alias ‘Simón’, ‘La Negra’, ‘El Calvo’, y ‘Matías’, mientras que también figura Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’, identificado como cabecilla de la estructura El Mesa.