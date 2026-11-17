Mientras se conoce por parte del Inpec el establecimiento de reclusión en el que deberá cumplir medida de aseguramiento Neider Yesid Uñates, alias ‘Primo Gay’, se han revelado nuevos detalles sobre el prontuario del sanguinario líder criminal que operó para diferentes grupos armados en el Norte de Antioquia.

La trayectoria criminal de este hombre que alcanzó los máximos cargos de frentes y subestructuras de las disidencias de ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo inclusive generó impresión para la fiscal especializada encargada de imputar los delitos a este hombre de tan solo 23 años de edad.

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"Una persona tan joven, un joven de estos, por Dios, apenas con 23 años, que tiene esa capacidad de manejo de armamento, de ultimar personas, por dios, sin ningún asomo, de renunciar pues a esto, de perdón, de arrepentimiento, pues es una persona que verdaderamente representa un peligro para la comunidad", afirmó la representante del ente judicial.

Sin embargo los asuntos criminales contra ‘Primo Gay’ no solo pasan por la capacidad que tuvo para escalar rápidamente en las acciones criminales. Su sevicia lo llevaron a ser temido por enemigos y la misma población civil.



Como uno de los episodios para sustentar este tipo de conductas, la fiscal referenció lo ocurrido con Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y su tío Jhon Hernán Durango, exmilitar de 41, cuyos cuerpos fueron exhumados recientemente tras ejecutados por orden del mismo ‘Primo Gay’ en la vereda Palmichal de Briceño.

Los familiares habían viajado desde San Andrés de Cuerquia a trabajar a un invernadero, pero cayeron en manos de las disidencias de las Farc, quien no conformes con secuestrarlos, amarrarlos y asesinarlos, también les eliminaron, por orden de ‘Primo Gay’, los pulpejos de los dedos para que no fueran identificados dactilarmente, como lo detalló la fiscal en las audiencias preliminares.

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"En este momento se está pendiente del cotejo de ADN porque ya no tenían pulpejos en los dedos y entonces no hubo forma de hacer un reconocimiento de cadactilar. Pero allí está claro que fueron asesinados,por orden de Primo Gay", sostuvo.

La capacidad de influencia en los grupos en los que militó también quedó probada con el cambio de bando que con Uñates tuvieron algunos de sus hombres de confianza como Gustavo Eliécer Sepúlveda, alias ‘Macho Viejo’.

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Su nombre aparece en investigaciones por acciones armadas contra la Fuerza Pública, homicidios, desplazamientos forzados y utilización de explosivos. Entre los señalamientos más recientes, las autoridades lo relacionan con el asesinato del soldado profesional Herlinton Perenguez Revelo en Briceño y por quien se mantiene activa una recompensa de 100 millones de pesos.

"Por el amparo de este grupo ilegales, se le permite la movilidad entre Angostura, Campamento Guadalupe y Briceño. Y se ha apoyado y se ha llevado otros integrantes del GAOR 36 a su grupo armado como es Macho Viejo, que perteneció a la estructura del Gaor 18. Luego pasa el 36 y luego se va a combatir ya GAOR18 en Ituango".

Se espera que al tiempo de ser trasladado desde el búnker de la Fiscalía en Medellín a su sitio de reclusión, también se conozcan las fechas en las que un nuevo juzgado le impute cargos a ‘Primo Gay’ por otros hechos como el crimen del periodista Mateo Pérez y el atentado contra el helicóptero del gobierno estadounidense que dejó 13 policías muertos en la vereda Los Toros de Amalfi.