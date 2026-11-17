La multinacional minera AngloGold Ashanti anunció una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Quebradona, ubicado en Jericó, Suroeste antioqueño. El anuncio se conoció durante el Milagro Week, en Nueva York, donde la compañía presentó sus planes para impulsar la explotación de cobre en Colombia.

Stewart Bailey, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti, manifestó que la inversión está sujeta a la obtención de los permisos ambientales y destacó el potencial económico de la iniciativa. Según explicó, el proyecto permitiría producir cerca de 80.000 toneladas de cobre al año y generar exportaciones por aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales.

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El directivo señaló que Quebradona marcaría la entrada de Colombia al mercado mundial del cobre, un sector en el que, según la compañía, el país tiene oportunidades de crecimiento.

Por su parte, Mateo Restrepo, presidente de AngloGold Ashanti en Colombia, sostuvo que Quebradona sería el primer proyecto de minería de cobre a gran escala en el país y que abriría espacio para una mayor participación de Colombia en la economía global.



El vicepresidente José Manuel Restrepo también destacó el anuncio y señaló que la iniciativa "podría representar exportaciones por 1.500 millones de dólares, además de abrirle al país las puertas del mercado internacional del cobre".

Reacciones

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Sin embargo, el anuncio también generó reacciones de rechazo entre ciudadanos que se oponen al proyecto. A través de redes sociales, manifestaron su preocupación por los posibles efectos de la actividad minera sobre las fuentes de agua, los ecosistemas y las comunidades campesinas de Jericó.

Entre los mensajes publicados se reiteró la consigna “Agua sí, mina no” y se cuestionaron los impactos ambientales que podría generar la explotación. También hubo señalamientos sobre presuntas intimidaciones jurídicas contra habitantes que se oponen a la iniciativa.

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