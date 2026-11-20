En una operación militar adelantada en el municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, fue abatido alias 'Yunder', señalado cabecilla urbano del Clan del Golfo en esta localidad. Durante el procedimiento también fue capturado otro presunto integrante de esta organización armada ilegal.

La operación fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y con apoyo judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte oficial, las unidades sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado.

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Como resultado de este enfrentamiento murió alias 'Yunder', quien sería el responsable de coordinar las actividades de la estructura criminal en el área urbana de Nechí.

El Ejército informó que durante el procedimiento fueron incautados una pistola, un proveedor, municiones y varias dosis de estupefacientes: 10 de marihuana y 12 de clorhidrato de cocaína.



De acuerdo con las autoridades, este resultado representa una afectación a la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, particularmente a sus capacidades criminales y financieras, relacionadas con actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el operativo a través de su cuenta de X, donde destacó la acción de la Fuerza Pública y aseguró: “¡No hay escondite que le sirva a los cabecillas narcoterroristas del Clan del Golfo!”.

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En su publicación también señaló que con la operación se golpearon las capacidades de esta estructura armada en el Bajo Cauca antioqueño.

Por su parte, el Ejército indicó que continuará adelantando operaciones militares en esta subregión para combatir los factores de criminalidad, reforzar la seguridad y mantener la estabilidad en el territorio.

Tras un combate, el Ejército confirmó que fue abatido alias ‘Yunder’, quien sería cabecilla urbano de la subestructura Uldar Cardona Rueda en Nechí, Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/yWdZfuWXfs — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 20, 2026