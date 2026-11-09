En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Espionaje DNI
Papa en Latinoamérica
Ataque base en Bolívar

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caen dos mujeres que transportaban armas y cocaína en Santander: así las descubrieron

Caen dos mujeres que transportaban armas y cocaína en Santander: así las descubrieron

Durante la inspección, al interior de un bolso encontraron un revólver calibre 38, con cinco cartuchos, y una pistola marca Walther, calibre 9 milímetros, que tenía dos proveedores y 14 cartuchos.

foto mujeres armadas santander.jpeg
Capturan a dos mujeres transportando armas en Santander
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Dos mujeres fueron capturadas por la Policía en la vía La Lizama–San Alberto, en Santander, luego de que durante un procedimiento de registro les encontraran dos armas de fuego, munición y 90 gramos de clorhidrato de cocaína.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 13 de este corredor vial, a la altura del sector Las Pampas. Según el reporte de las autoridades, las uniformadas realizaron un registro a las dos ciudadanas que se encontraban a un costado de la carretera.

Últimas noticias

minería ilegal Bucaramanga.jpg
Santanderes

Minería ilegal afecta fuentes hídricas en el área metropolitana: CDMB reporta 20 capturas

ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar.
Santanderes

Gobernador de Santander pide mantener ofensiva contra el ELN tras ataque con drones

Publicidad

Durante la inspección, al interior de un bolso encontraron un revólver calibre 38, con cinco cartuchos, y una pistola marca Walther, calibre 9 milímetros, que tenía dos proveedores y 14 cartuchos. Además, hallaron 90 gramos de clorhidrato de cocaína.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las dos mujeres fueron capturadas por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Posteriormente, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

Publicidad

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que los controles en los corredores viales buscan impedir el transporte ilegal de armas y sustancias estupefacientes en el departamento.

Las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad de las capturadas ni sobre su posible destino o procedencia.

Relacionados

Santander

Mujeres

Arma de fuego

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad