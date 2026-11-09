Caen dos mujeres que transportaban armas y cocaína en Santander: así las descubrieron

Dos mujeres fueron capturadas por la Policía en la vía La Lizama–San Alberto, en Santander, luego de que durante un procedimiento de registro les encontraran dos armas de fuego, munición y 90 gramos de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el kilómetro 13 de este corredor vial, a la altura del sector Las Pampas. Según el reporte de las autoridades, las uniformadas realizaron un registro a las dos ciudadanas que se encontraban a un costado de la carretera.

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Durante la inspección, al interior de un bolso encontraron un revólver calibre 38, con cinco cartuchos, y una pistola marca Walther, calibre 9 milímetros, que tenía dos proveedores y 14 cartuchos. Además, hallaron 90 gramos de clorhidrato de cocaína.

Dos mujeres fueron capturadas en la vía La Lizama–San Alberto, en Santander, tras ser sorprendidas con dos armas de fuego, munición y 90 gramos de cocaína. El procedimiento fue realizado por la Policía en el sector Las Pampas #MañanasBlu pic.twitter.com/3n7OtJlffs — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2026

Las dos mujeres fueron capturadas por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Posteriormente, fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que los controles en los corredores viales buscan impedir el transporte ilegal de armas y sustancias estupefacientes en el departamento.

Las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad de las capturadas ni sobre su posible destino o procedencia.