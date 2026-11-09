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Investigan asesinato de cuatro hombres en dos ataques armados en Santa Rosa, Bolívar

Tres hombres fueron asesinados en un ataque armado en un bar y otro fue víctima de homicidio en Mina Paraíso. Las autoridades no descartan que detrás de estos hechos estén el ELN y el Clan del Golfo.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Referencia, homicidio.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Cuatro hombres fueron asesinados en dos ataques armados registrados en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos violentos aumentan la preocupación por la situación de orden público en esta población del sur del departamento, donde las autoridades no descartan la participación de estructuras armadas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.

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El caso más reciente ocurrió en inmediaciones del sector conocido como Zona Rosa, en el casco urbano del municipio, donde funcionan varios establecimientos nocturnos. En este ataque armado murieron tres hombres, identificados como los hermanos Jaúger y Yilder Pabuena, y Omar Andrés Carpio Vargas, oriundo de Coveñas, Sucre.

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Las tres víctimas no serían residentes de Santa Rosa del Sur. Sus muertes generaron consternación entre familiares y conocidos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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Horas antes de este caso, se registró otro homicidio en zona rural. La víctima fue identificada como Iván Bambuena, quien murió por impactos de arma de fuego en el sector de Mina Paraíso. El hombre sería residente de Santa Rosa del Sur. Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.

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La Defensoría del Pueblo advirtió que Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año.

"Pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección", dice el documento de la Defensoría.

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A estos hechos se suma la desaparición de Carlos Mejía Ramírez, un joven oriundo de San Gil, Santander, de quien no se tiene información desde hace varios días. Según los reportes conocidos, fue visto por última vez en inmediaciones de la vereda El Jardín, cerca del municipio de San Pablo, Bolívar.

Las autoridades locales reportaron el caso y se espera que avancen las labores para establecer su paradero. La situación de violencia en Santa Rosa del Sur genera mayor preocupación porque coincide con el ataque con drones contra la base militar del municipio, que dejó tres uniformados muertos y varios militares heridos.

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La comunidad pide acciones urgentes para recuperar la seguridad y evitar que continúen los hechos violentos que están enlutando a las familias del sur de Bolívar.

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El municipio de Santa Rosa del Sur está ubicado en una zona estratégica de la región del Magdalena Medio, donde existe disputa territorial y presencia de estructuras armadas ilegales. La coincidencia de homicidios, desapariciones y ataques contra la Fuerza Pública incrementa la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en esta región.

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