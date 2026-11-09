Lluvias generan inundaciones, deslizamientos y caída de rocas en vías de Santander

Las lluvias registradas en diferentes municipios de Santander ya generan afectaciones en la movilidad, inundaciones, deslizamientos y caída de rocas sobre varios corredores viales. La situación mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo, especialmente por el pronóstico del IDEAM, que advierte que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días.

En el Magdalena Medio se reportan lluvias en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro, mientras que en el área metropolitana de Bucaramanga se han presentado diferentes emergencias asociadas al colapso de sistemas de alcantarillado y movimientos de tierra.

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La creciente de la quebrada La Ruitoca cobró la vida de un motociclista en Floridablanca. Carlos Arturo Gómez, de 40 años, fue arrastrada por la fuerza del agua. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó las labores de rescate del cuerpo

Uno de los puntos afectados está en Cañaveral, en Floridablanca, donde el colapso del sistema de alcantarillado ha generado dificultades de movilidad sobre la autopista Bucaramanga–Floridablanca.



La creciente de la quebrada La Ruitoca cobró la vida de un motociclista en Floridablanca. Carlos Arturo Gómez, de 40 años, fue arrastrada por la fuerza del agua. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó las labores de rescate del cuerpo #MañanasBlu pic.twitter.com/k9MFsIRk6T — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2026

En Bucaramanga también se reportaron inundaciones por el colapso del alcantarillado en la vía entre El Palenque y Café Madrid, en el corredor que conduce hacia Centroabastos.

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A estas situaciones se suman la caída de rocas en el tramo de ascenso hacia el aeropuerto Palonegro y los deslizamientos en Girón, sobre la vía que conduce a Zapatoca, a la altura del barrio Nuevo Girón.

Las intensas lluvias también han generado encharcamientos en el sector de Pangua, donde se adelantan obras por parte de contratistas del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), dificultando el tránsito de los usuarios en la carretera a Málaga.

Alerta en Santander: 60 municipios bajo riesgo de deslizamientos por las fuertes lluvias #VocesySonidos



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De igual manera, en la vía nacional Cúcuta–Bogotá, entre Capitanejo y Málaga, se reportó caída de rocas sobre la carretera, lo que representa un riesgo para los conductores que utilizan este corredor.

Ante este panorama, la Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, recomendó a los ciudadanos reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a posibles deslizamientos y caída de material, especialmente en zonas montañosas.

También pidió evitar transitar por sectores inundados, no intentar cruzar corrientes de agua y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

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La administración departamental mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas y a las emergencias reportadas, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro.