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Dos militares permanecen en UCI en Bucaramanga tras atentado en el sur de Bolívar

Los uniformados sufrieron lesiones de gravedad en el ataque con drones cargados de explosivos. Otros 20 militares reciben atención especializada en Bucaramanga y Barrancabermeja.

Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander. JPG
Imagen del Hospital. Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Dos de los 47 militares heridos en el atentado terrorista contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, con pronóstico reservado, luego de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas.

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La condición de estos dos uniformados es la de mayor preocupación dentro del grupo de sobrevivientes que recibe atención médica en el centro asistencial. Las lesiones sufridas durante el ataque comprometen diferentes partes del cuerpo y requieren procedimientos de alta complejidad y seguimiento permanente.

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El reporte del HUS, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, señala que otros cuatro militares fueron intervenidos quirúrgicamente y permanecen bajo vigilancia especializada. Un séptimo paciente se encuentra en cirugía, mientras que los siete restantes continúan bajo observación médica y sometidos a estudios para definir sus tratamientos.

Entre las lesiones identificadas hay traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones por cuerpos extraños, fracturas de extremidades y pelvis, así como afectaciones vasculares y oculares.

La gravedad de estos diagnósticos plantea interrogantes sobre las consecuencias que podrían enfrentar los militares durante y después de su recuperación. Los traumatismos craneoencefálicos pueden ocasionar complicaciones neurológicas; las lesiones vasculares pueden comprometer la circulación y funcionalidad de las extremidades, mientras que los daños oculares podrían afectar la visión. También deberán evaluarse las posibles limitaciones de movilidad por las fracturas.

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"Sin embargo, todavía es prematuro establecer si alguno de los uniformados tendrá secuelas permanentes. Esto dependerá de la evolución clínica, la respuesta a las cirugías y los resultados de las valoraciones especializadas", dijo el médico Orlando Quintero, del Hospital Universitario de Santander.

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Los 22 militares que son atendidos en centros médicos de Santander, con edades entre los 18 y los 32 años, llegaron al hospital de Bucaramanga en dos grupos y otro grupo llegó a un centro médico de Barrancabermeja.

El general José Bertulfo Soto visitó a los soldados heridos y manifestó el respaldo del Ejército a sus familias durante el proceso de recuperación. También reconoció el trabajo del personal médico que atiende a los uniformados.

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El ataque fue perpetrado con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur y dejó tres militares muertos: los soldados profesionales Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina.

Mientras los dos pacientes más críticos permanecen en cuidados intensivos, los equipos médicos concentran sus esfuerzos en estabilizar a los heridos, tratar las lesiones y establecer el alcance de las afectaciones que dejó este atentado.

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