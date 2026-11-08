Comandante del Ejército visitó a militares heridos en ataque que reciben atención en Bucaramanga

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, visitó en Bucaramanga a los militares del Batallón de Selva N.° 48 que fueron evacuados y trasladados al Hospital Universitario de Santander (HUS), luego del ataque ocurrido en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

A través de una publicación en su cuenta de X, el alto oficial informó que acompañó a los uniformados durante su proceso de recuperación y reiteró el respaldo de la institución a sus familiares en medio de este difícil momento.

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"Acompañamos de cerca su proceso de recuperación y reiteramos nuestro respaldo absoluto a sus familias en este momento; no están solas", expresó el comandante.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, visitó en Bucaramanga a los ocho soldados que reciben atención médica en el HUS tras el ataque en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Reiteró su respaldo a los militares y sus familias y destacó la labor del… pic.twitter.com/5ZmoD3GXZU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 8, 2026

Asimismo, destacó el compromiso del equipo médico del Hospital Universitario de Santander por la atención brindada a los militares y agradeció a los colombianos que han estado pendientes de la evolución de los uniformados.



La visita se produjo luego de la evacuación de los soldados hacia Bucaramanga, donde reciben atención médica especializada. Entre tanto, el centro asistencial mantiene activo su equipo multidisciplinario para atender a los integrantes de las Fuerzas Militares.

La emergencia deja un saldo de 10 militares bajo atención médica en Santander. Ocho de ellos permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander, uno recibe atención en el Hospital Militar de la Segunda División y otro en Barrancabermeja.

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El impacto de la explosión dejó a varios uniformados con fracturas y lesiones de consideración. Además, algunos están siendo sometidos a estudios especializados por posibles daños en la visión y la audición, tras la exposición a la onda explosiva que los alcanzó durante el ataque.