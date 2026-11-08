En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque base en Bolívar
Don Omar
Deicy Jiménez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Diez militares reciben atención médica en Santander tras ataque en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Diez militares reciben atención médica en Santander tras ataque en Santa Rosa del Sur, Bolívar

Ocho uniformados están hospitalizados en el HUS, donde dos permanecen en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Familiares viven momentos de angustia mientras esperan su recuperación.

Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander. JPG
Imagen del Hospital. Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

Diez militares heridos durante el ataque contra integrantes del Batallón de Selva N.° 48, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, reciben atención médica en Santander. Ocho permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), uno se encuentra en el Hospital Militar de la Segunda División del Ejército y otro recibe atención en Barrancabermeja.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En el Hospital Universitario de Santander, la situación de dos pacientes genera especial preocupación. El subgerente del centro asistencial, Orlando Quintero, confirmó que los uniformados tienen entre 19 y 35 años y que dos de ellos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Últimas noticias

Encuentran cuerpo de hombre de 40 años arrastrado por una quebrada en medio de tormentas eléctricas .JPG
Santanderes

Murió motociclista tras creciente de una quebrada en el municipio de Girón, Santander

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
Santanderes

Remiten a Santander a soldados heridos en ataque a base militar de Santa Rosa del Sur

Publicidad

"Tenemos dos pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos, sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas. Son pacientes con pronóstico reservado. Estamos dedicados a mantener sus condiciones vitales", explicó Quintero.

ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar.
ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar. Captura de pantalla.

Detrás de cada uno de estos pacientes hay familias que vivieron horas de incertidumbre sin poder conocer lo que ocurría con sus seres queridos.

Olga Navarro, madre de uno de los soldados heridos, relató la angustia que enfrentó cuando intentaba comunicarse en medio de las lluvias y la falta de señal telefónica. Su hijo, Bera Navarro Yarur, de apenas 19 años, permanece en cuidados intensivos luego de ser sometido a una cirugía.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Está entubado, estable. Tuvo cirugía del estómago hacia abajo. Está muy delicado, pero estable", contó su madre, quien recordó la desesperación que sintió mientras intentaba conocer noticias de su hijo.

Publicidad

Varios de los uniformados presentan fracturas y otras lesiones de consideración. Además, algunos están bajo estudios médicos por posibles afectaciones en la visión y la audición, relacionadas con la onda explosiva que los alcanzó durante el ataque.

Por su parte, el Hospital Universitario de Santander mantiene activo su equipo multidisciplinario y reforzó la capacidad asistencial para atender a los uniformados, varios de ellos sometidos a procedimientos quirúrgicos y seguimiento especializado.

Publicidad

Mientras los equipos médicos concentran sus esfuerzos en la recuperación de los soldados, sus familias permanecen a la espera de noticias favorables sobre la evolución de estos jóvenes militares.

Relacionados

Noticias de hoy

Blu Radio

Santander

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad