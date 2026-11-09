Minería ilegal afecta fuentes hídricas en el área metropolitana: CDMB reporta 20 capturas

La minería ilegal continúa generando afectaciones ambientales en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en la zona de escarpa, donde se han identificado explotaciones a cielo abierto que ponen en riesgo las fuentes hídricas, la cobertura vegetal y la estabilidad de los terrenos.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en estos puntos y reportó 20 capturas durante los procedimientos realizados en los últimos días, en coordinación con la Policía y el Ejército.

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De acuerdo con Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, varias de las zonas intervenidas hacen parte de Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), áreas de especial importancia ambiental que están protegidas por sus características ecológicas.

La funcionaria explicó que las actividades de extracción se desarrollan en predios de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y particulares, donde algunas personas han realizado intervenciones sin criterios técnicos para extraer material.



"Persisten las actividades de minería ilegal que se realizan con métodos no técnicos y que terminan derivando en un sinnúmero de afectaciones ambientales, procesos de socavación, erosión, inestabilidad del terreno y arrastre de material", señaló Barón.

Una de las principales preocupaciones de la autoridad ambiental es el impacto sobre las fuentes hídricas. Según explicó, la remoción de tierra y la pérdida de vegetación dejan desprotegidas las raíces de los árboles, lo que facilita su caída durante las temporadas de lluvia.

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Estos árboles y el material que se desprende de los terrenos pueden terminar obstruyendo los cauces naturales de las quebradas, agravando las condiciones ambientales de estos sectores.

Entre las fuentes hídricas que presentan afectaciones por las intervenciones en la zona de escarpa están las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero.

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Operativos y acciones de recuperación ambiental

Además de los procedimientos de control, la CDMB adelanta acciones con otras entidades para recuperar las áreas afectadas y evitar que continúen las explotaciones ilegales.

Una de las intervenciones más recientes se realizó en el sector de la quebrada La Chocoa, donde se desarrollaron jornadas de restauración con la siembra de especies forestales nativas para recuperar parte de la cobertura vegetal perdida.

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También se adelantaron actividades de sensibilización con habitantes del barrio Torrentes y del asentamiento La Chocoa, identificados como puntos críticos por el ingreso de personas hacia las zonas donde se realizan las extracciones.

Barón indicó que el trabajo institucional busca no solamente intervenir los puntos de explotación, sino también generar conciencia entre las comunidades sobre los daños que ocasiona esta actividad en los ecosistemas y las fuentes de agua.

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La corporación también trabaja con la Gobernación de Santander en la construcción de un protocolo que permita articular a las diferentes entidades para avanzar en la protección y recuperación de algunos de los predios afectados.

La CDMB advirtió que continuará con los operativos en la zona de escarpa, con el propósito de frenar la minería ilegal, proteger las fuentes hídricas y recuperar los terrenos que han sido intervenidos.

