IVA a híbridos y plataformas digitales: los puntos en que coinciden Gobierno y Centro Democrático

En el marco de las discusiones sobre la ley de ajuste fiscal que se tramita con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, el Gobierno nacional y el Centro Democrático han logrado hallar terreno común en al menos dos medidas tributarias específicas.

Así lo reveló el senador Carlos Meisel, integrante de las comisiones económicas conjuntas en Mañanas BLU, posterior a una reunión sostenida en la ciudad de Barranquilla.

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El congresista enfatizó que, aunque existen diferencias profundas sobre la visión económica global, ambas partes coinciden en la necesidad de abordar el problema de finanzas públicas: "Hay un acuerdo con el gobierno que sí se necesita un ajuste fiscal. La manera y yo creo que las diferencias en las propuestas está es en el cómo se va a hacer ese ajuste".

Gravar las compras en plataformas digitales internacionales

Uno de los principales puntos de convergencia entre la bancada de oposición y el Ejecutivo consiste en la eliminación de la exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para las compras virtuales internacionales inferiores a 200 dólares realizadas a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o AliExpress.



El parlamentario justificó la postura del partido señalando la necesidad de proteger al sector comercial nacional que opera de manera presencial.

Al respecto, Meisel afirmó que "se trata de proteger al comercio físico colombiano" frente a las elevadas cargas tributarias, costos de arrendamiento y servicios públicos que deben asumir los locales dentro del país.

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Asimismo, advirtió sobre la magnitud que ha alcanzado este tipo de comercio transfronterizo: "Se estima que son alrededor de 40 millones de paquetes los que están entrando a este país anualmente y tiene una proyección ascendente muy importante que está golpeando al comercio físico".

Con la aplicación del IVA a esta paquetería, las autoridades calculan un recaudo estimado superior a un billón de pesos. De igual forma, el senador indicó que su colectividad plantea revisar la triangulación de productos fabricados en China que ingresan amparados en el TLC con Estados Unidos.

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Tarifas del 19% de IVA para vehículos híbridos

La segunda coincidencia clave consiste en modificar el esquema tributario diferencial del que gozan actualmente los vehículos híbridos en Colombia para aplicarles la tarifa general del 19% de IVA, igualándolos con los automóviles de combustión tradicional.

Frente al impacto que esta medida pueda generar en los consumidores, el senador Meisel reconoció el costo político de la propuesta, indicando que "en la base y en la realidad ningún impuesto es una buena noticia (...) pero en medio de este déficit tan impresionante, tenemos que hacer un esfuerzo en las cosas que menos duelan".

Carros eléctricos e híbridos chinos Foto: AFP

Según sostuvo, diversos informes técnicos indican que ciertos tipos de vehículos híbridos no generan un beneficio ambiental significativo que justifique mantenerles un beneficio tributario en medio de la coyuntura fiscal.

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Reducción del gasto: la propuesta alternativa de la oposición

A pesar de estos dos consensos, el Centro Democrático ratificó su rechazo a crear o elevar impuestos sobre la clase media y el sector productivo. "Nosotros no estamos en ese baile y no queremos eso", aseveró Meisel en relación con el conjunto de aumentos tributarios propuestos por el Gobierno.

Como vía alternativa para subsanar el déficit fiscal, la colectividad planteó un paquete de 14 puntos centrados en la austeridad del gasto estatal. La propuesta incluye reducir la estructura del Ejecutivo de 19 a entre 6 y 7 ministerios (fusionando carteras bajo conceptos como Desarrollo Económico o Capital Humano), eliminar o fusionar cerca de 130 agencias públicas de las más de 350 existentes, y enajenar activos estatales no estratégicos.

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De acuerdo con el senador, este ajuste en los gastos de funcionamiento representaría un ahorro aproximado del 2% del PIB, equivalente a 40 billones de pesos.

Escuche aquí la entrevista: