Comercio electrónico e industria textil respaldan cobrar IVA a plataformas como Amazon, Shein y Temu

El Gobierno nacional contempla una ley de ajuste fiscal orientada a equilibrar las finanzas públicas en 2,2 puntos del PIB, lo que equivale a unos 45 billones de pesos. Entre las medidas en estudio se encuentra el aumento del IVA para los vehículos híbridos y eléctricos (pasando del 5% a la tarifa general del 19%), así como el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras realizadas mediante plataformas de paquetería digital como Amazon, Shein y Temu.

En la actualidad, las compras internacionales que ingresan bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por montos inferiores a los 200 dólares no pagan IVA, lo que genera una diferencia frente a los artículos adquiridos en establecimientos comerciales dentro del país.

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Desde el ámbito gremial digital, la iniciativa fue recibida con respaldo

María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), señaló en Mañanas Blu que la exención actual ha distorsionado el mercado, al ser empleada como un mecanismo constante de abastecimiento comercial en lugar de su propósito original de envíos urgentes o episódicos.

Al evaluar las implicaciones de esta iniciativa, Quiñones argumentó: "para nosotros es de buen recibo. Yo creo que esto desprovisto de cualquier tinte político, lo que ha generado es una disparidad de cancha que le quita competitividad al país".



Temu Foto: AFP

De igual forma, aclaró que la intención no es crear un gravamen exclusivo para las aplicaciones, sosteniendo que "No es ponerle un impuesto a las plataformas, es hacer que se pague un impuesto que se genera cuando se hacen este tipo de operaciones", e insistió en que "Los bajos precios no se pueden obtener a costa del estado y eso es un poco lo que estás ocurriendo".

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En cuanto a un eventual impacto sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la ejecutiva desestimó eventuales afectaciones al argumentar que el acuerdo bilateral regula aranceles y tributos al comercio exterior, mas no impuestos internos como el IVA.

Frente a este punto, planteó la conveniencia de entablar un diálogo institucional: "nosotros creemos que es razonable tener una conversación con la embajada de los Estados Unidos y con quien corresponda sobre esa aproximación interpretativa que debe excluir el IVA, porque el IVA es un impuesto interno que se causa cuando se agrega un valor dentro del territorio nacional...".

Shein en París, Francia Foto: AFP

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La industria textil alerta sobre la pérdida de empleos y pide reglas equitativas

Por su parte, el sector de las confecciones ratificó su respaldo al cobro de impuestos y mantenimiento de aranceles sobre las mercancías importadas mediante plataformas digitales. Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, advirtió que la producción nacional enfrenta condiciones desiguales frente a los incentivos estatales asiáticos.

Al respecto, Criado indicó: "una empresa colombiana no compite contra una empresa china, compite es Colombia contra China, o sea, con todos los subsidios y incentivos que ese país les da a sus productores para conquistar los mercados internacionales".

El vocero gremial enfatizó la necesidad de proteger el empleo en un sector que reúne a cerca de 142.000 empresas y 2,5 millones de puestos de trabajo. De acuerdo con las estimaciones de la cámara, la masificación de las plataformas digitales ha incidido en la pérdida de 60.000 empleos en el último año, con el riesgo de perder otros 50.000 si no se implementan medidas de control. Criado aseveró: "Es que un empleo formal perdido le cuesta mucho más a una familia que unos pesos adicionales por un arancel".

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Escuche aquí la entrevista: