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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Migración Colombia expulsó a 13 venezolanos con más de 320 anotaciones policivas en Bucaramanga

Migración Colombia expulsó a 13 venezolanos con más de 320 anotaciones policivas en Bucaramanga

Los operativos se adelantaron en la capital santandereana en hoteles, residenciales y calles de la ciudad. Este año, la autoridad migratoria ha expulsado a más de 166 extranjeros del país.

Expulsan a venezolanos en Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Expulsan a venezolanos reincidentes en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Trece ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia por Migración Colombia tras ser capturados en distintos operativos adelantados en hoteles, residenciales y calles de Bucaramanga. Entre todos sumaban más de 320 anotaciones policivas, que incluyen porte de armas blancas, hurto de mobiliario público y participación en riñas.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se refirió al caso y destacó uno de los episodios más llamativos del operativo: uno de los detenidos intentó escapar durante una requisa porque tenía un requerimiento vigente en Venezuela por delinquir. "Son infractores de la ciudad, con infracciones a la ley como riñas, porte de armas y demás. Uno de ellos intentó escapar de una requisa porque tenía un requerimiento desde Venezuela por delinquir", señaló el mandatario local.

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Portilla insistió en que las acciones de control migratorio se mantendrán y que la ciudad busca consolidarse como referente en esa materia. "Bucaramanga es la capital con más acciones para control migratorio, para convertir a Bucaramanga en una ciudad limpia y ordenada, con acciones contundentes", afirmó.

La cifra de expulsados en este operativo se suma a un balance que ya supera los 166 extranjeros sacados del país en lo que va del año, según los datos entregados por la autoridad migratoria. Las autoridades locales han reiterado que los controles continuarán en sectores de alta concentración de población extranjera y en establecimientos de alojamiento, con el fin de verificar la situación legal de quienes permanecen en la ciudad.

El caso también pone sobre la mesa la coordinación entre la Alcaldía, la Policía y Migración Colombia para verificar antecedentes y requerimientos judiciales de personas extranjeras, un mecanismo que, según el Gobierno local, permite identificar a quienes tienen cuentas pendientes tanto en Colombia como en su país de origen.

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