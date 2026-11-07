Migración Colombia expulsó a 13 venezolanos con más de 320 anotaciones policivas en Bucaramanga

Trece ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia por Migración Colombia tras ser capturados en distintos operativos adelantados en hoteles, residenciales y calles de Bucaramanga. Entre todos sumaban más de 320 anotaciones policivas, que incluyen porte de armas blancas, hurto de mobiliario público y participación en riñas.

Más de 300 anotaciones policivas acumulaban los 13 ciudadanos venezolanos expulsados de Bucaramanga por diferentes conductas, entre ellas hurto a inmobiliario público, riñas y porte de armas cortopunzantes #MañanasBlu pic.twitter.com/IQvQd0xXCX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se refirió al caso y destacó uno de los episodios más llamativos del operativo: uno de los detenidos intentó escapar durante una requisa porque tenía un requerimiento vigente en Venezuela por delinquir. "Son infractores de la ciudad, con infracciones a la ley como riñas, porte de armas y demás. Uno de ellos intentó escapar de una requisa porque tenía un requerimiento desde Venezuela por delinquir", señaló el mandatario local.

#TopBlu Controles migratorios en Santander dejan 153 expulsados y 40 capturas #VocesySonidoshttps://t.co/JwHjIvFWIw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 7, 2026

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Portilla insistió en que las acciones de control migratorio se mantendrán y que la ciudad busca consolidarse como referente en esa materia. "Bucaramanga es la capital con más acciones para control migratorio, para convertir a Bucaramanga en una ciudad limpia y ordenada, con acciones contundentes", afirmó.

La cifra de expulsados en este operativo se suma a un balance que ya supera los 166 extranjeros sacados del país en lo que va del año, según los datos entregados por la autoridad migratoria. Las autoridades locales han reiterado que los controles continuarán en sectores de alta concentración de población extranjera y en establecimientos de alojamiento, con el fin de verificar la situación legal de quienes permanecen en la ciudad.



El caso también pone sobre la mesa la coordinación entre la Alcaldía, la Policía y Migración Colombia para verificar antecedentes y requerimientos judiciales de personas extranjeras, un mecanismo que, según el Gobierno local, permite identificar a quienes tienen cuentas pendientes tanto en Colombia como en su país de origen.