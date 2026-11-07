La invitó a desayunar y la envenenó: hombre fue condenado a 26 años por feminicidio en Bucaramanga

Un juez de conocimiento de Bucaramanga condenó a 26 años y 15 días de prisión a José Luis Ortiz Santos por el feminicidio de su expareja sentimental, una mujer de 33 años a quien citó a desayunar en su vivienda el 10 de enero de 2020 y envenenó con químicos en los alimentos. La decisión se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Las labores de policía judicial establecieron que la pareja inició su relación sentimental en marzo de 2019, durante los primeros seis meses, la mujer fue sometida a múltiples episodios de violencia verbal, sexual, psicológica y patrimonial.

Publicidad

Poco después se trasladaron a vivir a Santa Marta, periodo en el que permaneció privada de su libertad, la situación llevó a la mujer a la reducción de la movilidad de su cuerpo, debido a los maltratos a los que era sometida, como la prohibición de manejar dinero o el impedimento de comunicarse con su familia, y además fue sometida a diferentes abusos sexuales por parte de su pareja.

Ilustración/ Violencia contra la mujer. Suministrada

Frente a estos hechos, la víctima buscó la manera de a acudir a su familia para huir de la vida que llevaba y regresar con ellos a Bucaramanga. Desde entonces fue asediada por el hoy condenado tanto en su vivienda como en su lugar de trabajo, empleo que terminó perdiendo.



El expediente señala que el 10 de enero de 2020 Ortiz Santos se acercó a la mujer para invitarla a desayunar a su casa. Tras convencerla, y una vez en el lugar, el hombre impregnó los alimentos con químicos que terminaron por causar la muerte a la mujer.

Ortiz Santos fue encontrado culpable por el delito de feminicidio. La sentencia sustituye la medida de aseguramiento domiciliaria que le había sido impuesta por un centro carcelario, de manera que cumpla allí la pena impuesta. Contra esta decisión puede presentarse recurso de apelación.