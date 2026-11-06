Clínica Foscal podría cerrar: solamente Nueva EPS y Fomag deben $600.000 millones

La crisis financiera de la Clínica FOSCAL llegó a un punto crítico. A través de una comunicación dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a los ministros de Salud y Educación, la institución advirtió que podría verse obligada a iniciar un cierre progresivo de sus servicios si no recibe oportunamente los recursos que le adeudan las entidades responsables de pago.

Clínica Foscal advierte sobre crisis financiera por deudas de EPS: así está el panorama #VocesySonidos https://t.co/UuD3gWiu4J — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 10, 2025

La Clínica informó que tiene una cartera pendiente de recaudo cercana a los 600.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

¡La salud de Santander no puede esperar! La @clinicafoscal advierte un posible cierre de servicios por deudas cercanas a $600.000 millones. Hago un llamado al Gobierno Nacional @ABDELAESPRIELLA @MinSaludCol @Mineducacion @Supersalud para que atienda esta situación de manera… pic.twitter.com/AqciygvJMN — Zandra Bernal (@zandrambernal) November 6, 2026

Publicidad

La institución señaló que esta situación ha afectado directamente su flujo de caja y le ha impedido cumplir oportunamente con obligaciones esenciales, como el pago de salarios a trabajadores y profesionales de la salud, los compromisos con proveedores de medicamentos e insumos y la adquisición de recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios.

La dimensión de la posible afectación también preocupa por el volumen de pacientes que atiende la institución. Según el comunicado, anualmente la FOSCAL realiza cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios, 21.081 procedimientos quirúrgicos y 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud.



🚨 Urgente: la clínica FOSCAL, una de las más importante de Santander, podría cerrar.



Una deuda aproximada a $600.000 millones; el 90 % corresponde a @NuevaEPSCol y el FOMAG la tiene a punto de cerrar y con ellos cientos de santandereanos se quedarían sin atención médica y sin… pic.twitter.com/RtWEkfmjtZ — Miguel Angel Pinto Rueda (@MiguelPintoRep) November 6, 2026

A estas cifras se suman 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia, servicios que podrían verse comprometidos si la institución no logra superar la crisis de liquidez.

Publicidad

El director general de la Organización FOSCAL, Jorge Ricardo León Franco, fue enfático en señalar que la intención de la institución no es suspender la atención ni abandonar a sus pacientes. Sin embargo, reconoció que no tienen capacidad financiera para continuar operando indefinidamente bajo las actuales condiciones.

En la comunicación dirigida al Gobierno nacional, advirtió que "de no recibirse oportunamente los recursos adeudados, la institución se verá obligada a considerar el cierre progresivo de servicios. No contamos con la capacidad financiera para continuar operando indefinidamente bajo las actuales condiciones".

Publicidad

La clínica también pidió una intervención urgente del presidente y los ministros de Salud y Educación, así como la convocatoria de una reunión de alto nivel para encontrar soluciones concretas antes de que las consecuencias sean irreversibles.

Finalmente, FOSCAL insistió en que los recursos reclamados corresponden a servicios que ya fueron prestados y que la continuidad de la atención no puede seguir dependiendo del endeudamiento de las instituciones prestadoras de salud.