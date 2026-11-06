Desarticulan a banda 'Los Kilates', señalada del robar $300 millones en joyas en San Gil

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Quinta Brigada del Ejército, materializó tres órdenes de captura contra presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado “Los Kilates”, en Barrancabermeja y Girón, Santander.

Los capturados son requeridos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto agravado. Según las labores investigativas, la estructura estaría vinculada con hurtos bajo la modalidad de taquillazo a entidades bancarias y con robos a establecimientos comerciales en Santander y en San Pablo, sur de Bolívar.

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Entre los hechos investigados está el hurto a una joyería en San Gil, ocurrido el 18 de julio de 2025, cuando fueron sustraídas joyas avaluadas en aproximadamente $300 millones. La investigación también relaciona a los señalados con varios asaltos a entidades bancarias: uno en Piedecuesta, el 25 de mayo de 2025, por cerca de $25 millones; otro en el sector del Parque Infantil, en Barrancabermeja, el 20 de septiembre de 2024, por unos $35 millones; y uno más en inmediaciones del Parque El Descabezado de Barrancabermeja, el 6 de diciembre de 2024, por cerca de $20 millones.

A esa lista se suman dos hechos en una entidad bancaria de San Pablo, sur de Bolívar: uno el 5 de junio de 2025, por aproximadamente $50 millones, y otro el 10 de diciembre de 2025, por cerca de $4 millones. De igual manera, se estableció que algunos de los capturados registran anotaciones judiciales por otros hechos presuntamente relacionados con hurto calificado y agravado, así como tentativa de extorsión.



Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil y, tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Este resultado es producto de un trabajo investigativo riguroso y de la articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Con estas capturas avanzamos en el esclarecimiento de hechos que afectaron el patrimonio de los santandereanos y fortalecemos nuestra capacidad para combatir las estructuras delincuenciales que pretenden generar inseguridad en la región. Seguiremos trabajando con determinación para proteger a la ciudadanía y llevar ante la justicia a quienes infringen la ley”, afirmó el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander.

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La institución invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123 y la línea contra el crimen 3143587212. La información suministrada, precisó, será tratada con la debida reserva.