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Desarticulan a banda 'Los Kilates', señalada del robar $300 millones en joyas en San Gil

Los señalados enfrentan cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto agravado. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Capturan a integrantes de la banda 'Los Kilates' dedicados al robo de bancos y joyerías.jpg
Imagen de las autoridades. Capturan a integrantes de la banda 'Los Kilates' dedicados al robo de bancos y joyerías
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Quinta Brigada del Ejército, materializó tres órdenes de captura contra presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado “Los Kilates”, en Barrancabermeja y Girón, Santander.

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Los capturados son requeridos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y hurto agravado. Según las labores investigativas, la estructura estaría vinculada con hurtos bajo la modalidad de taquillazo a entidades bancarias y con robos a establecimientos comerciales en Santander y en San Pablo, sur de Bolívar.

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Entre los hechos investigados está el hurto a una joyería en San Gil, ocurrido el 18 de julio de 2025, cuando fueron sustraídas joyas avaluadas en aproximadamente $300 millones. La investigación también relaciona a los señalados con varios asaltos a entidades bancarias: uno en Piedecuesta, el 25 de mayo de 2025, por cerca de $25 millones; otro en el sector del Parque Infantil, en Barrancabermeja, el 20 de septiembre de 2024, por unos $35 millones; y uno más en inmediaciones del Parque El Descabezado de Barrancabermeja, el 6 de diciembre de 2024, por cerca de $20 millones.

A esa lista se suman dos hechos en una entidad bancaria de San Pablo, sur de Bolívar: uno el 5 de junio de 2025, por aproximadamente $50 millones, y otro el 10 de diciembre de 2025, por cerca de $4 millones. De igual manera, se estableció que algunos de los capturados registran anotaciones judiciales por otros hechos presuntamente relacionados con hurto calificado y agravado, así como tentativa de extorsión.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de San Gil y, tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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“Este resultado es producto de un trabajo investigativo riguroso y de la articulación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Con estas capturas avanzamos en el esclarecimiento de hechos que afectaron el patrimonio de los santandereanos y fortalecemos nuestra capacidad para combatir las estructuras delincuenciales que pretenden generar inseguridad en la región. Seguiremos trabajando con determinación para proteger a la ciudadanía y llevar ante la justicia a quienes infringen la ley”, afirmó el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander.

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La institución invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123 y la línea contra el crimen 3143587212. La información suministrada, precisó, será tratada con la debida reserva.

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