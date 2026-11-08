Aumenta a 22 la cifra de soldados heridos trasladados a Santander desde el sur de Bolívar

El departamento de Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los militares heridos tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.

En total, 22 soldados fueron remitidos a centros hospitalarios de Santander para recibir atención médica especializada: 14 permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron trasladados a instituciones de salud de Barrancabermeja y uno más al Hospital Militar de la Segunda División.

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Desde Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander entregó un balance sobre la condición de los 14 uniformados que permanecen bajo atención médica en sus instalaciones.

Según el reporte, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los pacientes tienen edades entre los 18 y 32 años y presentan lesiones de diferente complejidad.



Entre los diagnósticos se encuentran traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, además de afectaciones vasculares y oculares.

Sobre la condición de los 14 militares atendidos en el HUS, el reporte médico señala que dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado.

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Otros cuatro soldados ya fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno permanece en cirugía. Los siete restantes están bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para definir los tratamientos que requieren.

El hospital explicó que desde el ingreso de los heridos dispuso de su capacidad asistencial y de un equipo multidisciplinario para garantizar la atención de los militares, teniendo en cuenta la complejidad de las lesiones.

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Los primeros ocho pacientes llegaron al HUS el sábado 7 de noviembre, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. Los otros seis ingresaron este domingo, en la tarde.